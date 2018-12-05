«Знакомые спрашивают: «На фига ты это делаешь?». Как минчанка помогает людям с инвалидностью поверить в себя

Эльвира Королева — искусствовед, журналист и PR-специалист. Год назад она запустила проект «Я приеду», благодаря которому люди с ограниченными возможностями находят нового друга и учатся особой технике рисования на воде. Знакомые девушки часто спрашивают: «А на фига ты это делаешь?». Ответ — в нашем разговоре.





#Погуляйссашей

Отправной точкой проекта Эльвиры стал Жодинский детский дом. Родители девушки работали переводчиками и часто сопровождали иностранцев, которые приезжали в этот детдом с гуманитарной миссией. Вместе с ними воспитанников детдома часто навещала Эля. К слову, одну из детдомовских девочек семья впоследствии удочерила, и сегодня Оля для Эли самый близкий человек.

В детском доме Эльвира проводила художественные занятия, а в 15 лет отправилась помогать родителям в их работе в Германии, где занималась арт-терапией с трудными подростками. Художественная школа, архитектурный лицей и факультет искусств стали хорошей базой для работы в сфере арт-терапии.

Впрочем, героиня не очень любит этот термин, потому что искусство излечить не может. Гораздо более эффективная помощь — общение, помощь, внимание.

В прошлом году, просматривая новости в соцсетях, она наткнулась на пост Саши Зенько — молодого человека с ДЦП. Он написал, что из-за своего заболевания не может самостоятельно выезжать на улицу и ищет того, кто смог бы ему в этом помочь. Эльвира откликнулась.





— Было немножко неловко, — признается собеседница. — Я не была готова к тому, что он не разговаривает. На сообщения-то он отвечал очень хорошо. Тогда меня это удивило, ведь у него не работают руки и ноги. Подумала, что вместо него страницы ведет кто-то другой. Спросила — оказалось, что сам. У Саши перед компьютером лежит стопка книг с клавиатурой наверху. Он берет в рот кисточку или палочку и наживает ею на кнопки. Причем очень бегло и быстро. Пишет без ошибок. А если нужна мышка — управляет ею с помощью подбородка.

Коляска у Саши тяжелая, да и сам молодой человек нелегкий. Но мы все-таки сумели выбраться из квартиры и столкнулись с еще одной проблемой — пандусом. Он деревянный, и катить по нему коляску невозможно. Я не смогла ничего сделать и попросила проходящего мимо мужчину мне помочь. Он еле справился.

У Саши до сих пор установлен этот отвратительный пандус. ЖЭС в ответ на запрос прислал бумагу, где было сказано, что комиссия от службы осмотрела пандус и постановила: менять нецелесообразно. А делать без разрешения — нарушать закон. Хотя друзья и знакомые, увидев на моей странице пост о необходимости заменить пандус, тут же откликнулись и написали, что помогут и деньгами, и с установкой.

Первую запись в соцсетях о Саше я сделала после этой прогулки. Долго думала, стоит ли вообще об этом рассказывать. Но Саша сказал, что не только можно, но и нужно это сделать. Так больше людей сможет о нем узнать.

Саша даже хештег специальный придумал: #погуляйссашей. После публикации мы получили много откликов. Постепенно у Саши появились друзья, и в его ленте часто появляются фото или видео с прогулок. Саша постоянно благодарит за это меня, а спасибо нужно говорить ему. Парень не сидит сложа руки, а пытается что-то сделать в этой жизни. Он ведет соцсети, снимает видео для своего канала на YouTube.

— Сегодня Сашу под свою опеку взял клуб байкеров, — отмечает Эльвира. — Так что теперь я за него спокойна. Люди узнают о нем через посты в соцсетях и помогают воплощать в жизнь его мечты. Так, Саша уже катался на яхте, плавал в бассейне, побывал в торговом центре и на слете байкеров. А еще прошлым летом участвовал в забеге с командой «Крылья ангелов». В этом году он участвовал в Минском полумарафоне. Я должна была разделить это событие вместе с ним — бежать и толкать перед собой коляску, — но, к сожалению, заболела. А он бежал и даже прислал мне видео.





Дима Фролов связался со мной после первых постов о Саше. Он написал, что у него ДЦП и что он тоже хочет гулять. Когда Дима предложил мне порисовать и поиграть в футбол (до этого он играл в мяч со своей собакой), я поняла: просто приехать и гулять на улице — это хорошо, но если мы чем-нибудь займемся — будет еще лучше. Вот так Дима косвенно подсказал мне идею проекта для людей с ограниченными возможностями. И я стала с ними рисовать на воде в технике эбру, которая дается при ДЦП легче всего.

#Яприеду

Так на краудфандинг-платформе «Улей» появился новый проект «Я приеду» . В аннотации значилось: 60 мастер-классов рисования на воде для людей с ограниченными возможностями. Проект был успешно профинансирован:





— Я ставила перед собой грандиозные задачи, делая упор на количество. Найти более 50 человек с ограниченными возможностями, провести для них мастер-классы и рассказать об этом другим. Так не получилось. Я поняла, что, набирая все новых и новых учеников, я, выходит, бросаю старых. А времени, чтобы уделить достаточно внимания и тем, и другим, просто не хватает. Поэтому сейчас у меня где-то пять человек с инвалидностью, с которыми я занимаюсь постоянно.

Изменилась и задача проекта. Я хочу помочь ребятам социализироваться, чтобы в дальнейшем они обходились без меня.

За это время Эльвира прошла курс по социальному предпринимательству:

— Мы поездили по социальным предприятиям: были в «Семейном центре Катерины Ковровой», например. Там есть мастерская «Нашы майстры», где трудятся люди с алкогольной зависимостью. Еще побывали в «Центре молодых инвалидов», где парни и девушки изготавливают открытки. Посмотрев на людей, которые там работают, поняла: они не нуждаются в нашей жалости, их нужно стимулировать и привлекать к какой-нибудь деятельности, чтобы они сами зарабатывали и были счастливы. Еще на курсе нам объяснили, что на одном желании помочь далеко не уедешь. А постоянно вкладывать свои деньги — я часть зарплаты отдавала на краски или покупала для Саши то, что он просил — это не вариант. Социальную деятельность нужно ставить на самостоятельные рельсы и вести финансовые дела, как в обычном бизнесе.





«Только кажется, что на проекты, связанные с инвалидностью, быстро дают деньги»

— Идея с «Ульем» возникла как раз в рамках учебы на этом курсе. Это решение мне далось нелегко, потому как просить для меня всегда очень неудобно. Казалось, я все смогу сама, к чему просить других? Однако на запуск деятельности мне бы понадобилось очень много времени, а его не было. Приближалась зима, и я понимала, что ребята с инвалидностью будут сидеть всю зиму дома в четырех стенах.

Реализовать проект помогли друзья. Они не говорили, что помогают, но я видела в списке тех, кто пожертвовал деньги, знакомые имена. Всего было 43 спонсора. На вырученные деньги я смогла приобрести 50 наборов для рисования в технике эбру. Сколько уже провела мастер-классов, я уже не считаю. Зовут — я еду. После рассказываю об этом на странице проекта в Instagram . Это как отчет о проделанной работе.





— Проект стал масштабным, но не решена главная проблема, — признается Эльвира. — Ведь самая большая трудность 30-летних людей с инвалидностью — в том, что за ними ухаживают пожилые родители. Еще лет 10−15, и у них этих родителей не будет. А кто будет ими заниматься после, вообще непонятно.

Погулять и порисовать с ними — хорошее дело. Но это всего лишь развлечение. Нужно придумать, как дать им работу. Ведь это возможно — они трудоспособные. Конечно, многие боятся, мучаются от неуверенности в себе. Поэтому нужно, чтобы кто-то их подталкивал и стимулировал. Вот такая серьезная задача стоит перед проектом.

#Сталкиваетсудьба

После запуска проекта «Я приеду» и первых мастер-классов Эльвире стали писать не только люди с ДЦП, но и с другими особенностями развития и группами инвалидности. Наша героиня считает, что с теми, к кому нужно приехать, ее сталкивает судьба. Правда, приехать Эльвира может не ко всем. Доехать в отдаленные уголки Беларуси с огромными канистрами раствора, кистями, бумагой — проблематично и затратно. Приходится отказываться.

— Обижаются, конечно… Но вот, например, в Молодечно я смогла приехать. Возила «эбру» и в детский онкологический центр в Боровлянах. Вместе с радиоведущей и сценаристом Тамарой Лисицкой мы проводим там концертные программы для детей и их мамочек.













Иногда побуду в палате с детьми, а потом выхожу в туалет, рыдаю и возвращаюсь обратно. Особенно трудно, когда встречаешься с ребенком не раз, а потом приезжаешь — и пустая кровать. Слезы сами собой наворачиваются.

Также мы проводили занятия с группой слабослышащих детей. На уроке собралось около 20 человек. Я пригласила на мастер-класс своих знакомых журналистов, чтобы они помогли мамам этих деток. Оказалось, что слабослышащим детям государство предоставляет кохлеарный имплантат до 18 лет. Потом его должны покупать родители. Стоит имплантат 10 000 евро. Менять нужно через каждые 5 лет. Где семье взять такие деньги? После мастер-класса, как мне сказали, ситуация сдвинулась с мертвой точки.

А полгода назад познакомилась с мамами детей, у которых заячья губа. Основная проблема таких деток — непонимание общества. Дети прооперированы, но губки у них все равно остаются немного искореженными. Они родились такими, ничего страшного в этом нет. А от взрослых идет негатив — не хотят, чтобы их дети играли на той же площадке. Оттягивают своего ребенка. Поэтому мамы детей с заячьей губой просят: «Относитесь к ним как к обычным детям. Перестаньте замечать дефекты». Эту же мысль доношу и я через посты в соцсетях. Так что рисование оказалось отличным поводом встречаться с людьми, которые нуждаются в помощи, и поднимать острые социальные проблемы.





«Они не виноваты в том, что другие»

— Совмещать проект с работой, конечно, очень сложно. А семья и так уже активно втянута в мою деятельность. Сыновья — Ян и Алесь — на мое общение с людьми с инвалидностью поначалу отреагировали настороженно. Но я объясняю им, показываю публикации — и они все понимают.

Теперь мальчики тоже общаются с особенными людьми. У Яна в классе есть мальчик с аутизмом, а у Алеся — маленькая девочка с нарушениями роста. Другие дети от них шарахаются, а я своим объяснила, что таких ребят нужно защищать. Ведь они не виноваты в том, что другие.

Знакомые у меня часто спрашивают: «А на фига ты это делаешь?». Вот только вопрос не по адресу, так как я не знаю на него ответа. Просто делаю, и всё. Мне это нужно.