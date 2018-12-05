Более половины пациентов врут врачам

Когда ваш врач спрашивает, как часто вы тренируетесь, вы даете честный ответ? Как насчет вопроса о вашем питании и тому подобных. Если вы когда-либо врали врачам, то вы не одиноки, отмечают исследователи из Университета Юты, США.

Согласно новому исследованию, которое провели специалисты университета, от 60 до 80% пациентов утаивает или искажает информацию, которая имеет отношение к их здоровью, так как хотят избежать осуждения и нравоучений от врача. Более половины опрошенных просто оказались слишком смущены, чтобы рассказать доктору правду. На третьем месте - молчание пациентов, которые не согласны с рекомендациями медиков, и явно не собираются им следовать. И, наконец, многие даже не признавались, что просто не поняли инструкций от врача по лечению.

"Большинство людей хотят казаться лучше, чем они есть на самом деле", - отмечает руководитель исследования Анджела Фагерлин. Более дисциплинированными, активными, не имеющими вредных привычек и так далее.

Опрос проводился в двух группах: средний возраст 2101 участника первой составлял 36 лет, 2499 второй - 61 год. Им было предложено семь распространенных сценариев общения врача и пациента, из которых опрашиваемые выбирали те, которые случались с ними. И затем респондентам предлагали вспомнить, почему они солгали врачу в той или иной ситуации.

Чаще всего, отмечают исследователи, ко лжи прибегали молодые женщины, имеющие достаточно серьезные проблемы со здоровьем.

При этом авторы исследования признают, что реальные масштабы явления могут быть еще большими - ведь опрашиваемые могли скрыть ту или иную информацию и от них.

Проблема с недостаточной открытостью пациента заключается в том, что врачи не могут предлагать точные медицинские рекомендации, когда у них нет полного набора фактов. И это может иметь серьезные последствия для здоровья.

Эксперты намерены продолжить работу в этом направлении, чтобы определить, например, более ли открыты пациенты врачам, которых регулярно посещают уже давно. А также попытаться найти способы обучить врачей таким формам общения, приемам, чтобы их пациенты чувствовали себя более комфортно.