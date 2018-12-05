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Улицу Программистов закрывают для транспорта на полгода

06.12.2018 08:01 — Разное | Интерфакс  
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На улице Программистов в Минске начинаются дорожно-строительные работы. В связи с этим улицу закрывают для всех видов транспорта с 7 декабря 2018 года до 7 июня 2019 года, сообщили в Минсктрансе.

Движение автобусов маршрута №25 на участке от ДС Уручье-2 до МКАД организуется по Руссиянова, Скорины (без заезда на Программистов, Купревича) с выполнением на изменяемом участке остановочного пункта "Институт химии новых материалов" и временного остановочного пункта "Академгородок" в обоих направлениях. Из трассы маршрута исключаются остановочные пункты "Парк высоких технологий" и "Академгородок" по Купревича.

Движение автобусов маршрута №27 от конечного пункта "Сосновый бор" организуется по Скорины, Купревича, Руссиянова и далее по маршруту с выполнением на изменяемом участке всех промежуточных остановочных пунктов.

Движение автобусов маршрута №64 на участке от ДС Уручье-2 до МКАД организуется по Купревича. Из трассы маршрута исключаются остановочные пункты "Сосновый бор", "Институт химии новых материалов", "Ф.Скорины".

 
Теги: Минск
 
 
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На улице Программистов в Минске начинаются дорожно-строительные работы. В связи с этим улицу закрывают для всех видов транспорта с 7 декабря 2018 года до 7 июня 2019...
 
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