Airbnb подготовил топ самых популярных направлений для туристов на 2019 год

Сервис аренды жилья Airbnb на основе бронирований и списков "желаемого" подготовил рейтинг направлений, которые будут самыми популярными для путешествий в следующем году.

На первом месте - город Каикоура на восточном побережье Южного острова Новой Зеландии. Число бронирований частного жилья в нем выросло в три раза. Туристов привлекает возможность увидеть в естественной среде обитания китов, дельфинов, морских котиков, альбатросов и буревестников.





На втором - город Сямынь в китайской провинции Фудзянь. Сюда планирует приехать тоже почти в три раза больше гостей, чем в текущем году. В Сямыне сохранились кварталы колониальной застройки XVIII века в викторианском стиле, он носит титул "самого европейского среди китайских городов".

На третьем - Пуэбла в Мексике, город-объект Всемирного наследия ЮНЕСКО с множеством строений в стиле мексиканского барокко, окруженный горами и вулканами.

Также в топ вошли: французский регион Нормандия, национальный парк Грейт Смоки Маунтинз в США, аргентинская провинция Буэнос-Айрес, столица Ганы Аккра, Мозамбик, японская префектура Вакаяма, грузинский город-курорт Батуми, Узбекистан, итальянский регион Калабрия, Андалусия в Испании и Тайвань.