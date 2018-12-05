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Airbnb подготовил топ самых популярных направлений для туристов на 2019 год

06.12.2018 08:01 — Разное | Интерфакс  
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Сервис аренды жилья Airbnb на основе бронирований и списков "желаемого" подготовил рейтинг направлений, которые будут самыми популярными для путешествий в следующем году. 

На первом месте - город Каикоура на восточном побережье Южного острова Новой Зеландии. Число бронирований частного жилья в нем выросло в три раза. Туристов привлекает возможность увидеть в естественной среде обитания китов, дельфинов, морских котиков, альбатросов и буревестников.

Airbnb подготовил топ самых популярных направлений для туристов на 2019 год

На втором - город Сямынь в китайской провинции Фудзянь. Сюда планирует приехать тоже почти в три раза больше гостей, чем в текущем году. В Сямыне сохранились кварталы колониальной застройки XVIII века в викторианском стиле, он носит титул "самого европейского среди китайских городов".

На третьем - Пуэбла в Мексике, город-объект Всемирного наследия ЮНЕСКО с множеством строений в стиле мексиканского барокко, окруженный горами и вулканами.

Также в топ вошли: французский регион Нормандия, национальный парк Грейт Смоки Маунтинз в США, аргентинская провинция Буэнос-Айрес, столица Ганы Аккра, Мозамбик, японская префектура Вакаяма, грузинский город-курорт Батуми, Узбекистан, итальянский регион Калабрия, Андалусия в Испании и Тайвань.

 
 
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Сервис аренды жилья Airbnb на основе бронирований и списков "желаемого" подготовил рейтинг направлений, которые будут самыми популярными для путешествий в следующем...
 
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