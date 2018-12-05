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Назначен повторный аукцион по продаже объектов недвижимости ОАО "Гомельоблстрой" со снижением цены

06.12.2018 08:01 — Разное | Интерфакс  
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На повторные торги, которые запланированы на 20 декабря 2018 года, выставлены объекты недвижимости в Гомеле и Ветке со снижением цены на 10%, сообщили в Гомельском облисполкоме.

На аукционе есть возможность приобрести административные помещения в Гомеле, по улице Малайчука, 12, общей площадью 2 414,7 кв. м. Это 4 этажа семи этажного здания. Начальная цена продажи лота составляет Br2 166,9 тыс.

Назначен повторный аукцион по продаже объектов недвижимости ОАО "Гомельоблстрой" со снижением цены

В Ветке, по улице Батракова, 46 продается промплощадка (4 здания), общей площадью около 2 тыс. кв. м. Начальная цена составляет Br224,5 тыс.Кроме того, на торги выставлены 2 здания мехмастерских, площадью 254 и 817,6 кв. м; склад (340,3 кв. м); гараж (526,6 кв. м); бытовка и насосная, общей площадью 216,9 кв. м.

Более подробную информацию о выставленных на торги объектах недвижимости можно получить по телефонам: +375 44 769-19-61, +375 232 53-27-62, +375 29 185-37-18, а также на сайте организатора торгов ОАО "Гомельоблреклама" и на сайте комитета "Гомельоблимущество" в разделе "Недвижимое имущество".

 
Теги: Гомель
 
 
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На повторные торги, которые запланированы на 20 декабря 2018 года, выставлены объекты недвижимости в Гомеле и Ветке со снижением цены на 10%, сообщили в Гомельском...
 
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