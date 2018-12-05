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Объявлены площадки для массовых новогодних гуляний в Минске

06.12.2018 08:01 — Разное | Интерфакс  
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В Минске к Новому году откроют сразу две площадки для общегородских гуляний - на Октябрьской площади и у Дворца спорта, сообщило агентство "Минск-Новости" со ссылкой на пресс-службу Мингорисполкома. Праздничные мероприятия будут проходить на них с 23:00 31 декабря до 04:00 1 января. В 01:30 над Дворцом спорта запустят праздничный фейерверк.

Также будут работать площадки во всех районах столицы.

Заводской

В Заводском районе к праздникам готовят четыре открытые площадки, по адресам: ул. Ташкентская, 19, ул. Жилуновича, 4, ул. Герасименко, 51, и ул. Селицкого, 65. Празднование на трех последних пройдет с 01:00 до 03:00. На самой крупной площадке района, около "Чижовка-Арены" массовые гуляния продлятся с 01:00 до 4:00 1 января.

Ленинский

С 01:00 до 03:00 будут проходить гуляния в Лошицком усадебно-парковом комплексе и на площадке перед кинотеатром "Салют" (пр. Рокоссовского, 150а).

Московский

В Московском районе празднования пройдут в сквере "Полянка" (ул. К. Либкнехта) и в Брилевичах (ул. Я. Чечота, 25), с 01:00 до 03:00, а также на площадке по адресу: пр. Дзержинского, 91, с 01:00 до 04:00.

Октябрьский

Площадки для празднования разместят в микрорайоне Сокол (ул. Барамзиной, 12а) и рядом с Культурно-спортивным центром УП "Минское отделение Белорусской железной дороги" (ул. Чкалова, 7). Народные гулянья начнутся в 00:30 и продолжатся до 04:00.

Партизанский

Массовые празднования пройдут в парке экстремальных видов спорта (ул. Столетова, 1) и на площадке рядом с памятником советским летчикам (ул. Карвата). Стартуют они в 00:30 и продлятся до 04:00. 

Первомайский

В Первомайском районе с 01:00 до 03:00 устроят празднования возле Национальной библиотеки Беларуси (пр. Независимости, 116), на ул. Руссиянова, 1, Фогеля, 1, и Героев 120-й дивизии, 15.

Советский

Встречать Новый год приглашают на площадь перед Комаровским рынком (ул. В. Хоружей, 8) с 00:30 до 04:00.

Фрунзенский

С 00:30 до 04:00 будет организовано празднование Нового года у Ледового дворца спорта Минской области (ул. Притыцкого, 27), в парке имени Уго Чавеса (пересечение улиц Казимировской и Колесникова), а также на площадках на улицах Лобанка, 94, и Бурдейного, 6.

Центральный

Для празднования выбрали площадку у Минского государственного Дворца детей и молодежи (Старовиленский тракт, 41). Гуляния будут проходить с 01:00 до 04:00.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске к Новому году откроют сразу две площадки для общегородских гуляний - на Октябрьской площади и у Дворца спорта, сообщило агентство "Минск-Новости" со...
 
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