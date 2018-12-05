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Эксперт: Как только появятся органы власти, зависящие от воли избирателей, а не чиновников, вся система рассыплется
В Минске 11 декабря пройдет семинар по развитию ассоциаций местных Советов депутатов с участием экспертов Совета Европы.
Какова роль местных Советов в Беларуси?
Председатель Движения «За свободу» Юрий Губаревич в свое время был депутатом Белозерского городского совета. За последние годы, по его мнению, в системе местного самоуправления ничего не изменилось.
— Самая основная проблема – Советы являются декоративными органами, которые по закону собираются не реже, чем четыре раза в год, начальная и конечная сессия в году посвящены, как правило, принятию бюджета и утверждению отчета по его исполнению. Но сам бюджет готовит местный исполком, который сам и занимается реализацией бюджета. Депутаты практически ни на что не влияют.
Единственным оправданием существования такой декоративной формы власти является наличие инициативных депутатов, которые действительно работают в интересах своих избирателей, могут, пользуясь возможностью депутатского мандата, открывать двери кабинетов местных чиновников и поднимать проблемы людей своего города или района. Все остальное – это семинары, поездки на предприятия, заслушивания никому не нужных отчетов, причем решения депутатов не могут повлиять на работу иных государственных органов на конкретной местной территории.
— А исполнительная власть хоть как-то прислушивается к мнению депутатов?
— Это зависит от уровня Совета. Если это областной или районный уровень, то возможностей у депутата больше, как бы то ни было, они могут утверждать программы развития социально-экономического развития или, например, распределять территории под застройку. Существует очень интересная модель взаимоотношений. Если бы были депутаты, которые реально избираются, если бы они были не зависимы от власти, представляли интересы своих избирателей или партий, то отношения выстраивались бы совершенно иным образом. А так депутаты являются частью региональной номенклатуры, это директора госпредприятий и школ, главные врачи, чиновники из сферы ЖКХ, поэтому все они звенья одной системы. А так как система у нас функционирует вертикально, то говорить о наличии горизонтальных связей и влиянии не приходится.
— Что такое ассоциация Советов депутатов?
— Такие органы создаются в европейских странах, так как любая ассоциация позволяет обсуждать и лоббировать общие проблемы для каждого ее представителя. Еще десять лет назад мы говорили о необходимости создания таких ассоциаций местных Советов или даже руководителей городов, чтобы руководители местных органов власти могли обсуждать общие проблемы между собой и таким образом ставить вопросы перед исполнительной или даже верховной властью в Минске. Но тогда президентская вертикаль нам навстречу не пошла.
Стоит отметить, что работа местных депутатов не оплачивается, есть ставки только для председателей и секретарей, а также в зависимости от Совета еще для кого-то в аппарате. Все остальные десятки тысяч депутатов не получают ни копейки зарплаты из бюджета.
— Не являются ли нынешние Советы пережитком советского прошлого?
— Да, в нынешнем виде это бутафорское образование. Но должна быть реальная местная власть, реальное местное самоуправление. Это практика всех демократических стран, так как большинство решений должно приниматься на местном уровне. Это не вопрос Минска или даже областного центра, как в конкретном районе организовать досуг жителей или вывоз мусора, рассадку зеленых насаждений, организовывать вид местного бизнеса или услуг. Но заинтересованность исполкомов лежит в исполнении указов и задач, которые спускаются сверху. А для нормальных Советов была бы заинтересованность идти навстречу избирателям, жителям, с которыми они проживают в конкретном городе.
— Почему нынешняя власть не желает давать больше возможностей местным органам самоуправления?
— В советские времена главную роль играли партийные структуры, созданные КПСС. В истории СССР никогда не было такого, чтобы проводились свободные выборы и представители общества, избиратели имели реальную власть. Это наследие сохранилось и в Беларуси. С одной стороны, власть не хочет взваливать на себя весь груз проблем и национального, и местного масштаба. С другой — понимает, что как только появятся органы власти, зависящие только от воли избирателей, а не чиновников, вся созданная система начнет сыпаться. Вот почему они и не хотят идти на реформы.
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Эксперт: Как только появятся органы власти, зависящие от воли избирателей, а не чиновников, вся система рассыплется
Почему декоративным Советам пока так и не «светит» реформа.
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