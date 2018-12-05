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Альтернативный инструмент инвестирования от одного из крупнейших дистрибьюторов продуктов питания
Основные тренды кредитно-депозитного рынка:
В течение последних 10 лет ставки по депозитам в долларах США и Евро (наиболее популярные депозиты) для физических лиц упали более чем в 5,5 раз (8,8% до 1,6% годовых)
В условиях постоянного падения процентных ставок по депозитам многие вкладчики анализируют альтернативные способы инвестирования.
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В условиях постоянного падения процентных ставок по депозитам многие вкладчики анализируют альтернативные способы инвестирования.
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