Альтернативный инструмент инвестирования от одного из крупнейших дистрибьюторов продуктов питания



Альтернативный инструмент инвестирования

Основные тренды кредитно-депозитного рынка:

В течение последних 10 лет ставки по депозитам в долларах США и Евро (наиболее популярные депозиты) для физических лиц упали более чем в 5,5 раз (8,8% до 1,6% годовых)





В условиях постоянного падения процентных ставок по депозитам многие вкладчики анализируют альтернативные способы инвестирования.