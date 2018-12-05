ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Канаде задержана финансовый директор Huawei. США добиваются ее экстрадиции

06.12.2018 08:59 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
В Канаде задержана финансовый директор Huawei. США добиваются ее экстрадиции

фото: tass.ru

Посольство КНР в Канаде уже выразило решительный протест по поводу этого задержания.

По данным западных СМИ, Мэн Ваньчжоу задержана в связи с обвинением в нарушении американских торговых санкций против Ирана, сообщает ТАСС.

Член правления компании Чэнь Лифан заявил в социальной сети Weibo, что Huawei не располагает какой-либо информацией о противоправных действиях финансового директора. В заявлении подчеркивается, что Huawei при работе в какой-либо стране действует в соответствии с местным законодательством, а также уважает все принятые ООН, США или Евросоюзом санкционные экспортные ограничения.

Лифан считает, что конкретных обвинений против Ваньчжоу представлено очень мало, и выразил надежду, что правоохранители Канады и США придут к справедливому решению.

 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Посольство КНР в Канаде уже выразило решительный протест по поводу этого задержания.
 
Новости дня
Новости разные
 
От металлолома до алмазного порошка: как качественное сырьё способствует успеху БМЗ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.12.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
06.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Волковыска
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Маяк Преднепровья
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика