|
В Канаде задержана финансовый директор Huawei. США добиваются ее экстрадиции
06.12.2018 08:59 — Разное | Ежедневник
фото: tass.ru
Посольство КНР в Канаде уже выразило решительный протест по поводу этого задержания.
По данным западных СМИ, Мэн Ваньчжоу задержана в связи с обвинением в нарушении американских торговых санкций против Ирана, сообщает
Член правления компании Чэнь Лифан заявил в социальной сети Weibo, что Huawei не располагает какой-либо информацией о противоправных действиях финансового директора. В заявлении подчеркивается, что Huawei при работе в какой-либо стране действует в соответствии с местным законодательством, а также уважает все принятые ООН, США или Евросоюзом санкционные экспортные ограничения.
Лифан считает, что конкретных обвинений против Ваньчжоу представлено очень мало, и выразил надежду, что правоохранители Канады и США придут к справедливому решению.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Посольство КНР в Канаде уже выразило решительный протест по поводу этого задержания.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)