В Канаде задержана финансовый директор Huawei. США добиваются ее экстрадиции

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Посольство КНР в Канаде уже выразило решительный протест по поводу этого задержания.

По данным западных СМИ, Мэн Ваньчжоу задержана в связи с обвинением в нарушении американских торговых санкций против Ирана, сообщает ТАСС .

Член правления компании Чэнь Лифан заявил в социальной сети Weibo, что Huawei не располагает какой-либо информацией о противоправных действиях финансового директора. В заявлении подчеркивается, что Huawei при работе в какой-либо стране действует в соответствии с местным законодательством, а также уважает все принятые ООН, США или Евросоюзом санкционные экспортные ограничения.

Лифан считает, что конкретных обвинений против Ваньчжоу представлено очень мало, и выразил надежду, что правоохранители Канады и США придут к справедливому решению.