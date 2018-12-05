|
От металлолома до алмазного порошка: как качественное сырьё способствует успеху БМЗ
У него железный характер. Такие же «хардкор»-амбиции и не расплавляемый авторитет. Вопреки временным мировым экономическим коррозиям – на международном рынке бывает всё по жести – его печи страстно жгут, выпуская сталь, которая стала непоколебимым знаком качества на арене металлургии.
Построенный в 80-ых годах «металлургический оркестр», как называют его сами сотрудники, сыграл десятки премьер на большой международной сцене. Флагман отечественной металлургии – «Белорусский металлургический завод – управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания», скромно говоря, хорошо известен за рубежом. Эдак на полмира.
Общая география экспорта – 118 стран. Только за 9 месяцев 2018 года БМЗ экспортировал почти 1,5 млн тонн металлопродукции на сумму около $941 млн, по объёму полученной выручки заводом уже фактически достигнут уровень 12 месяцев прошлого года.
Если разобрать формулу успеха БМЗ, то очевидно: один из секретов – ингредиенты высококачественной продукции. Ежегодно номенклатурный ряд закупок ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» превышает 1 000 наименований: от металлолома, различных запчастей и комплектующих, до таких узкоспециализированных позиций как алмазный порошок, который используется в метизном производстве для шлифовки.
Широкий диапазон сырья и материалов предприятию обеспечивают более 800 компаний из разных уголков мира. Чётко осознавая, что качество будущей металлопродукции начинается с поставщиков, на БМЗ выстраивают с ними эффективные двусторонние отношения. И это всегда приносит свои результаты.
Одной из наглядных форм выстраивания успешных партнёрских отношений является проводимая заводом международная конференция поставщиков. Это дополнительный повод, чтобы отметить лучших и определить направления дальнейшего самосовершенствования.
17 октября в Минске на 4-ой масштабной встрече собрались деловые партнёры завода из 13 стран: Японии, Китая, Австрии, Италии, Германии, Венгрии, Словении, Литвы, Латвии, Сербии, России, Украины и Беларуси.
Но прежде, чем попасть в закупочный лист белорусского гиганта, а тем более – в число лучших поставщиков, каждый производитель проходит жёсткий процесс одобрения.
Андрей Вингура, начальник исследовательского центра ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК»:
Безупречный имидж и имя на рынке обязывает. Высокие требования к БМЗ автоматически переадресовываются и к поставщикам сырья. Как говорится, лучшие выбирают лучших. Ведь работать в тандеме с крупным игроком рынка металла не просто престижно, а выгодно.
Наглядным примером сотрудничества, когда поставщик не просто реализует свой товар, а стремится его усовершенствовать с учетом требований заказчика, является работа с компанией «Кералит».
Благодаря внедрённым совместно технологическим решениям, это время с 50-60 часов удалось сократить до 37, что, в свою очередь, существенно ускоряет процесс подготовки ковшей для производства. У результата есть ещё один экономический аспект. Сокращение срока сушки бетона позволяет шире использовать данный материал вместо футеровочного кирпича, снижая при этом удельные затраты на рабочую футеровку на 10%.
В нынешнем году БМЗ наградили победителей в 6 номинациях. Первым по поставкам металлолома стала компания «Белвторчермет». Это они поставляют в год более 1 миллиона тонн самого качественного сырья.
С каждым победителем БМЗ связывает не один год совместной работы. К тому же каждый поставщик сырья и материалов, получивший звание «Лучший», согласно заводской системе оценки, имеет рейтинг отличного поставщика, что говорит о высоком качестве его продукции и чётком соблюдении сроков поставок.
Российская компания из Тулы, поставляющая ферросплавы, также стала победителем корпоративного конкурса поставщиков БМЗ. На форуме партнёры не только получили премию, но уже успели договориться о поставках на будущий год.
Сегодня номенклатура продукции Белорусского металлургического завода рассчитана на широкий спектр отраслей: строительную, шинную, нефтегазовую, машино- и автомобилестроение. Такой диапазон в сумме с современным производством и квалифицированными кадрами позволяет БМЗ оперативно реагировать на изменения на мировом рынке и продолжать наращивать свой промышленный потенциал.
Андрей Карманович, начальник отдела технического развития ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК»:
Новые виды продукции, внедрённые в производство, проложили белорусским металлургам путь на абсолютно новые рынки, а на традиционных позволили занять неосвоенные ниши. Только в прошлом году на предприятии было освоено производство 56 видов продукции. Причем доля инновационных продуктов в общем объёме производства завода достигла максимума последних лет – 25%. И здесь речь идет о тех самых «новинках», которые востребованы самыми брендовыми компаниями-производителями.
К слову, только в текущем году завод более чем на 20% нарастил объём продаж металлопродукции, предназначенной для автомобилестроения. Для этой отрасли специалистами завода освоено производство 10 новых марок стали.
В своеобразную премьер-лигу жлобинские металлурги смогли пробиться и со своей трубной продукцией. Сделанные на БМЗ бесшовные горячекатаные трубы, обладают высокой прочностью и способны работать в условиях повышенной коррозионной активности сред и низких температур, что по достоинству оценили их потребители.
Все перечисленное – это успехи, которые уже вписаны в 34-летнюю стальную летопись флагмана отечественной металлургии. Впереди новые проекты и задачи.
Такие деловые встречи, как проводимая заводом конференция поставщиков, порою крепче, чем печати на соглашениях о сотрудничестве. Кроме того, это ещё одна реальная возможность не только договориться и обсудить критерии по организации совместной работы, но и узнать из первых уст об их перспективах. В данном случае – планах инновационного развития БМЗ.
Эффективная модель выстраивания пирамиды качества и командной работы над итоговым продуктом, где важна каждая составляющая. БМЗ в очередной раз подтвердил свой премиум-статус с крепкими, как сталь, стандартами. Ведь то, что делается с душой, неподвластно коррозии.
Новости по теме
Господдержка и зарплаты в бюджетной сфере. Совещание с Президентом об эффективности работы госпредприятий
«Мы достаём потом живую ткань!» Как, благодаря предприятию «Крион», в Беларуси начали пересаживать костный мозг
‡агрузка...
Александр Лукашенко рассказал о драйверах роста белорусской экономики в интервью Сергею Брилёву
«Узнают спектакль, но его увидят по-новому»: Валентин Елизарьев об авторской редакции «Ромео и Джульетты»
«Добрые сердца». В Минске выбрали лучших волонтёров года
Саммиты ЕАЭС и СНГ в Санкт-Петербурге. О чём будут говорить президенты?
Небо вместо крыши над головой: элитный дом с огромным количеством проблем продал застройщик в Гродно
Тарифы на стационарную телефонную связь повысятся в Беларуси
Новости экономики за 05.12.2018
В 2018 году продажи автомобилей выросли почти на 50%
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У него железный характер. Такие же «хардкор»-амбиции и не расплавляемый авторитет. Вопреки временным мировым экономическим коррозиям – на международном рынке...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)