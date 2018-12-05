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«Таких ёлок у нас не было»: в Минске установили необычный арт-объект
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Алексей Мартынов, главный художник, заместитель директора ГП «Минскреклама»:
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