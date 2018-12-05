|
Tesla Model 3 выходит на европейский рынок. В США продажи модели превысили отметку в 100 тысяч единиц
Tesla объявила о начале приема заказов на седан Model 3 на отдельных европейских рынках — в частности, Испании, Швеции, Голландии и Франции. Первым покупателям в этих странах Tesla обещает доставить электрокар в феврале 2019 года.
Европейцам пока предложены две полноприводные модификации «тройки» — Long Range и Performance, хотя за океаном не так давно компания начала продажи нового базового варианта
В «базе» у европейских Model 3 имеются мультимедиа-система с горизонтально установленным 15,4-дюймовым «планшетом», передние сиденья с подогревом и 12-ю электрорегулировками, аудиосистема с 14 динамиками и система автоторможения. Версия Performance отличается особой отделкой интерьера, а также наличием углепластикового спойлера на крышке багажника, 20-дюймовых колесных дисков.
Цены на Model 3 в Старом свете начинаются от 58 тыс. евро, вариант Performance обойдется в 70 тыс. евро. В США седан Tesla продается уже больше года и успел разойтись тиражом в 114 472 единицы (по данным
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Tesla Model 3 выходит на европейский рынок. В США продажи модели превысили отметку в 100 тысяч единиц
Tesla объявила о начале приема заказов на седан Model 3 на отдельных европейских рынках - в частности, Испании, Швеции, Голландии и Франции. Первым покупателям в этих...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)