Tesla Model 3 выходит на европейский рынок. В США продажи модели превысили отметку в 100 тысяч единиц

Tesla объявила о начале приема заказов на седан Model 3 на отдельных европейских рынках — в частности, Испании, Швеции, Голландии и Франции. Первым покупателям в этих странах Tesla обещает доставить электрокар в феврале 2019 года.





Европейцам пока предложены две полноприводные модификации «тройки» — Long Range и Performance, хотя за океаном не так давно компания начала продажи нового базового варианта Mid Range . Сообщается, что пробег Model 3 в европейской спецификации по новому испытательному циклу WLTP на одной зарядке может достигать 540 км — речь идет о версии Long Range с тяговой батареей на 75 кВтч. Для модификации Performance, отдача двух электромоторов у которой составляет 444 лошадиные силы, приводятся динамические характеристики — 3,7 секунды разгона до 100 км/ч и 250 км/ч «максималки».

В «базе» у европейских Model 3 имеются мультимедиа-система с горизонтально установленным 15,4-дюймовым «планшетом», передние сиденья с подогревом и 12-ю электрорегулировками, аудиосистема с 14 динамиками и система автоторможения. Версия Performance отличается особой отделкой интерьера, а также наличием углепластикового спойлера на крышке багажника, 20-дюймовых колесных дисков.





Цены на Model 3 в Старом свете начинаются от 58 тыс. евро, вариант Performance обойдется в 70 тыс. евро. В США седан Tesla продается уже больше года и успел разойтись тиражом в 114 472 единицы (по данным INSIDEEVs ). По итогам года модель уже закрепила за собой звание самого продаваемого электромобиля на американском рынке — предыдущий рекорд принадлежал Nissan Leaf, в 2014 году нашедшего 30 200 покупателей.