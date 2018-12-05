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Tesla Model 3 выходит на европейский рынок. В США продажи модели превысили отметку в 100 тысяч единиц

06.12.2018 09:04 — Разное | Tut.by  
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Tesla объявила о начале приема заказов на седан Model 3 на отдельных европейских рынках — в частности, Испании, Швеции, Голландии и Франции. Первым покупателям в этих странах Tesla обещает доставить электрокар в феврале 2019 года.


Европейцам пока предложены две полноприводные модификации «тройки» — Long Range и Performance, хотя за океаном не так давно компания начала продажи нового базового варианта Mid Range. Сообщается, что пробег Model 3 в европейской спецификации по новому испытательному циклу WLTP на одной зарядке может достигать 540 км — речь идет о версии Long Range с тяговой батареей на 75 кВтч. Для модификации Performance, отдача двух электромоторов у которой составляет 444 лошадиные силы, приводятся динамические характеристики — 3,7 секунды разгона до 100 км/ч и 250 км/ч «максималки».

В «базе» у европейских Model 3 имеются мультимедиа-система с горизонтально установленным 15,4-дюймовым «планшетом», передние сиденья с подогревом и 12-ю электрорегулировками, аудиосистема с 14 динамиками и система автоторможения. Версия Performance отличается особой отделкой интерьера, а также наличием углепластикового спойлера на крышке багажника, 20-дюймовых колесных дисков.


Цены на Model 3 в Старом свете начинаются от 58 тыс. евро, вариант Performance обойдется в 70 тыс. евро. В США седан Tesla продается уже больше года и успел разойтись тиражом в 114 472 единицы (по данным INSIDEEVs). По итогам года модель уже закрепила за собой звание самого продаваемого электромобиля на американском рынке — предыдущий рекорд принадлежал Nissan Leaf, в 2014 году нашедшего 30 200 покупателей.

 
 
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Tesla объявила о начале приема заказов на седан Model 3 на отдельных европейских рынках - в частности, Испании, Швеции, Голландии и Франции. Первым покупателям в этих...
 
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