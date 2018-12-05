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Зара и Николай Басков проведут в Минске «Золотой граммофон»
06.12.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Все звезды в гости к нам: 9 декабря в Минске высадится настоящий звездный десант. Третий раз белорусская столица примет в гостях «Золотой микрофон» – крупнейшее российское музыкальное шоу. В Москве, к слову, церемония уже отгремела. Но что интересно: ее телевизионную трансляцию белорусы увидят одновременно… с выступлением тех же артистов на сцене «Минск-Арены».
Список приглашенных селебрити внушительный: от рекордсмена по количеству статуэток «Золотого граммофона» Филиппа Киркорова до модного дуэта Filatov & Karas (в миру артисты Дмитрий Филатов и Алексей Осокин). Компанию им на сцене ближайшим воскресным вечером составят также импозантный Валерий Меладзе, сексапильная украинка Вера Брежнева, экс-участник группы «Банд'Эрос», а ныне популярный артист Burito, финалистка «Фабрики звезд» пятого созыва Юлианна Караулова, группа «Градусы» и многие-многие другие. Своей фирменной «Шарманкой» порадует и Николай Басков. В этом году артист не только споет для зрителей, но и проведет саму церемонию. В паре с ним на сцене весь вечер проведет певица Зара.
Не обойдется «Золотой граммофон» и без народной артистки Украины Ани Лорак. Выйдет на сцену «Минск-Арены» и наша землячка Диана Арбенина. Певица не раз признавалась, что всегда с удовольствием возвращается в Беларусь.
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Все звезды в гости к нам: 9 декабря в Минске высадится настоящий звездный десант. Третий раз белорусская столица примет в гостях «Золотой микрофон» –...
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