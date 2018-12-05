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В Могилевской области необходимо усилить борьбу с коррупцией — прокурор

06.12.2018 — Разное | Маяк Преднепровья  
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В Могилевской области необходимо усилить борьбу с коррупцией — прокурорВ Могилевской области необходимо усилить борьбу с коррупцией. Об этом заявил прокурор региона Александр Чадюк сегодня на внеочередном заседании облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА. 

Заседание проводится по теме противодействия коррупции в органах местного управления. В нем принимают участие глава Администрации Президента Наталья Кочанова, генеральный прокурор Александр Конюк, председатель КГБ Валерий Вакульчик.

По словам прокурора области, в регионе налажено тесное взаимодействие между исполнительной властью и правоохранительными органами по выявлению, пресечению и профилактике коррупции. «Вместе с тем очевидна необходимость усиления борьбы с этим негативным явлением, — отметил Александр Чадюк. — Динамика коррупционной преступности свидетельствует о росте противоправных деяний в течение последних трех лет в 1,5 раза».

С начала года в области выявлено 256 коррупционных преступлений, совершенных должностными лицами, большинство работали в сферах сельского хозяйства и промышленности. За 2017 год таких преступлений было 277, обратил внимание Александр Чадюк. Активизирована работа правоохранителей и по выявлению фактов получения взяток. С 2015 года количество лиц, совершивших такие преступления, возросло практически в три раза. За этот же период в регионе за коррупционные преступления осуждены 137 должностных лиц, за январь-октябрь 2018 года — 30 человек.

«Складывающаяся ситуация в регионе требует принятия дополнительных мер по предупреждению коррупционных преступлений, снижения их количества. Выполнению этой задачи должны способствовать и работа комиссий по противодействию коррупции в органах власти», — сказал Александр Чадюк. По его мнению, недостатки деятельности комиссий не носят системный характер. В то же время они еще не стали координаторами антикоррупционной деятельности на местах, ими не уделяется должного внимания предупреждению провокационных рисков, причинам, условиям совершенных правонарушений, в том числе реализации государственных программ, проведению государственных закупок. «Мы считаем, что основное внимание комиссий должно быть направлено на реализацию внутреннего контроля как в системе исполкомов, так и подведомственных им структур и организаций. Органам местной власти нужно усилить работу по подбору и подготовке кадров, а также ужесточить контроль за трудовой и исполнительской дисциплиной», — подчеркнул прокурор области.

Он добавил, что органы прокуратуры будут уделять особое внимание реализации государственных программ, проведению госзакупок, выполнению функций контроля со стороны распорядителей бюджетных средств.

mogilevnews.by

 
 
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В Могилевской области необходимо усилить борьбу с коррупцией. Об этом заявил прокурор региона Александр Чадюк сегодня на внеочередном заседании облисполкома,
 
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