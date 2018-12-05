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Устрашающие фотографии грязной грозы над вулканами

06.12.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Грозой мы называем атмосферное явление, характеризующееся образованием молний и грома. Но электрические разряды могут возникать не только во время прохождения циклона с кучевыми облаками. Небо может оставаться чистым, но если рядом находится вулкан в стадии активного извержения, вы можете стать свидетелем свидетелем одного из самых красивых природных явлений — грязной грозы.

Частички золы и пепла, опускающиеся в воздухе, имеют отрицательный заряд, а поднимающийся им навстречу из жерла вулкана вулканический газ — положительный. Разность электрических потенциалов и вызывает многочисленные электрические разряды.



Чилийский фотограф Фрациско Негроди, наверное, наиболее частый свидетель данных природных явлений.

У Франциско две страсти — наблюдать за извержением вулканов и буйством грозы. Когда он впервые увидел грязную грозу, то понял, что именно за этим явлением он будет ездить по всему миру.
Фотографии грязной грозы, сделанные чилийским фотографом, не раз размещались на обложках всемирно известных журналов и газет.

 
 
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Грозой мы называем атмосферное явление, характеризующееся образованием молний и грома. Но электрические разряды могут возникать не только во время прохождения...
 
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