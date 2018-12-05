Устрашающие фотографии грязной грозы над вулканами

Грозой мы называем атмосферное явление, характеризующееся образованием молний и грома. Но электрические разряды могут возникать не только во время прохождения циклона с кучевыми облаками. Небо может оставаться чистым, но если рядом находится вулкан в стадии активного извержения, вы можете стать свидетелем свидетелем одного из самых красивых природных явлений — грязной грозы.

Частички золы и пепла, опускающиеся в воздухе, имеют отрицательный заряд, а поднимающийся им навстречу из жерла вулкана вулканический газ — положительный. Разность электрических потенциалов и вызывает многочисленные электрические разряды.







Чилийский фотограф Фрациско Негроди, наверное, наиболее частый свидетель данных природных явлений.



