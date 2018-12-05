Google представила 4G-телефон за $7

Практически любой современный смартфон оснащён поддержкой стандарта LTE и голосовым помощником Google Assistant — исключение составляют лишь некоторые бюджетные модели. Но как оказалось, стремление сэкономить — не повод отказываться от перспективных технологий. Сегодня Google Indonesia представила 4G-гаджет под названием WizPhone WP006 по беспрецедентно низкой цене.

В отличие от большинства 4G-устройств, Wizphone WP006 обойдётся владельцу всего в $7. Устройство работает под управлением операционной системы KaiOS и оснащено специальной кнопкой для запуска Google Assistant. С его помощью можно отдавать аппарату различные голосовые команды: например, для совершения вызовов, отправки сообщений или воспроизведения музыки и видео. Кроме того, новинка поддерживает установку клиентов Facebook и WhatsApp для KaiOS.

«Сердцем» телефона стал бюджетный чипсет Qualcomm 205 Mobile Platform, работающий при поддержке 512 МБ оперативной памяти. Объём встроенного накопителя составляет 4 ГБ с возможностью расширения при помощи слота для карт microSD. Фотовозможности Wizphone WP006 представлены основной камерой на 2 Мп и фронталкой с VGA-разрешением. Ёмкость аккумулятора составляет 1800 мАч — согласно спецификации, этого должно хватить на 350 часов автономной работы.