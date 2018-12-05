Apple создаст наушники, которые смогут измерять температуру тела и пульс

Новые беспроводные наушники AirPods американской корпорации Apple оснастят сенсорами, которые определят температуру тела и пульс человека, сообщает портал The Verge.

Патент на разработку был подан в прошлом году, но разрешение получено только сейчас. Универсальные наушники будут комфортны для обоих ушей. Эта характеристика достигнута благодаря мягкому корпусу.

Специальные датчики смогут установить, каким из наушников пользуется человек. Это позволит устройству самостоятельно выбирать каналы стереозвучания.