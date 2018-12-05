Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Индонезии

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на индонезийском острове Ломбок, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Эпицентр подземных толчков находился в пяти километрах от города Матарам с населением около 320 тыс. жителей. Очаг землетрясения залегал на глубине 30 км.

Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.