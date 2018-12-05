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Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Индонезии
06.12.2018 — Разное | Новости Хотимска
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на индонезийском острове Ломбок, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Эпицентр подземных толчков находился в пяти километрах от города Матарам с населением около 320 тыс. жителей. Очаг землетрясения залегал на глубине 30 км.
Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.
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Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на индонезийском острове Ломбок, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Эпицентр подземных...
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