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Александр Лукашенко возглавил рейтинг доверия лидерам стран СНГ
06.12.2018 — Разное | Новости Хотимска
Согласно исследованию, проведенному Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), Александр Лукашенко возглавил рейтинг доверия лидерам государств — членов СНГ: о своем доверии Президенту Беларуси заявили 65% россиян.
Александр Лукашенко — 65%,
Нурсултан Назарбаев — 49%,
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Согласно исследованию, проведенному Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), Александр Лукашенко возглавил рейтинг доверия лидерам...
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