Хоккеисты «Гомеля» потерпели 10-е поражение в 11 матчах чемпионата Беларуси

Хоккеисты минской «Юности» 5 декабря на льду «Чижовка-Арены» обыграли «Гомель».



Фото: hcgomel.by

Для гомельчан это поражение стало 10-м в 11 последних поединках. Между тем в январе «Гомелю» предстоит выступление в суперфинале Континентального кубка в Белфасте. Недавно ряды клуба из-за финансовых проблем покинули несколько ведущих хоккеистов, в том числе лучший бомбардир Александр Жидких, перебравшийся в «Юность».

В поединке против бывшей команды Жидких отметился 4 бросками в створ ворот, но результативных баллов не набрал.

«Юность-Минск» — «Гомель» — 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

5 декабря. Минск. «Чижовка-Арена». 819 зрителей.

Судьи: В. Пляц, А. Шрубок, А. Лабзов, К. Шенько.

Шайбы: 1:0 — Стефанович (Боголейша, Антонов, 29.53, в большинстве), 1:1 — Перегуда (Горанин, 47.06), 2:1 — Стефанович (Боголейша, Антонов, 51.45, в большинстве).

Штраф: 6 — 8

Лучшие игроки матча: Бородуля, Боголейша — Перегуда.

Обе шайбы минчане забросили в большинстве, реализовав 50% удалений в состве гомельчан.

Олег Хмыль (главный тренер «Гомеля»):

— Мне игра нашей команды понравилась в первую очередь самоотдачей, желанием бороться, выполнением установки. Ну, немного не дотерпели, очень много позволили сопернику играть в большинстве. С такой командой, как «Юность» это непозволительно, поэтому все и решило большинство.

Были проблемы в обороне, когда нас закрывали чуть ли не по две-три минуты в своей зоне. Ну, в принципе, ребята молодцы — выстояли. Ещ раз — по самоотдаче, по желанию вопросов нет. Очень тяжело нам даются голы. Даже когда есть моменты, мы не можем забить, но проиграли достойно, — приводит слова наставника официальны сайт «Гомеля».



Михаил Захаров и Олег Хмыль. Фото: hcgomel.by

Михаил Захаров (главный тренер «Юности»):

— Мы даже не сомневались, что сегодня такой счет будет. Перед игрой сказал ребятам, что матч будет тяжелейший. «Гомель» хорошо в обороне играет. Во втором периоде сказал: контратака, и тут же гол будет — так и получилось. Противник использовал свой момент. Да, где-то не дожали. Ну, реализация, конечно, у нас очень слабая. Тем более, противник грамотно выбирает позиции. Честно скажу: мы рады этой победе. Тяжелейшей победе очень рады, потому что могло ее и не быть. Нам немного в концовке повезло. Там был момент шикарный у противника. Если бы было секунд 5−10 у них, я думаю, счет мог бы 2:2 стать, — сказал Михаил Захаров.

«Шахтер-Солигорск» — «Металлург-Жлобин» — 2:1 (0:0, 2:0, 0:1) (Демков, 23, Горбунов, 27 — В. Микульчик, 55).

«Динамо-Молодечно» — «Неман-Гродно» — 3:4 (0:3, 1:1, 2:0) (Кучкин, 25, в большинстве, Воронов, 44, Землянкин, 53 — А. Малявко, 12, Орлов, 14, Кислый, 14, Дерлюк, 35).



Фото: hockey.by

Бомбардиры: М. Стефанович («Юность») — 34 (22+12), Н. Ремезов («Неман») — 31 (9+22), А. Ефименко («Динамо-Молодечно») — 28 (15+13), А. Кислый («Неман») — 27 (13+14), А. Жидких («Гомель» / «Юность») — 25 (12+13).

Ближайшие матчи: 7 декабря (пятница). «Динамо» Мл — «Гомель», «Шахтер» — «Неман», «Юность» — «Лида».

«Витебск» — «Брест» — 1:4 (0:2, 0:0, 1:2) .



Фото: hockey.by

Бомбардиры: И. Леоненко («Химик») — 25 (15+10), И. Коваленя («Брест») — 25 (10+15), В. Ломакин («Химик») — 24 (8+16), В. Спиридонов («Могилев») — 23 (11+12), В. Вальков («Могилев») — 23 (8+15), В. Ковалевич («Химик») — 23 (7+16).

Ближайший матч: 6 декабря (четверг). «Локомотив-Орша» — «Пинские ястребы», «Бобруйск» — «Барановичи».