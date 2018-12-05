Небо вместо крыши над головой: элитный дом с огромным количеством проблем продал застройщик в Гродно

Владельцы квартир в новом элитном доме в Гродно столкнулись с неожиданной проблемой: здание отреставрировано с нарушениями, крыша течет, на стенах плесень, в квартирах холодно, а окна и лестницы не соответствуют строительным нормам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все это люди узнали уже после покупки якобы престижного жилья. По всем правилам застройщик обязан устранять недочеты по гарантии. Вот только диалог с ним не выстраивается.

Это здание в Гродно по улице Свердлова 1958 года постройки — бывшая фабрика художественных изделий. За реконструкцию взялась частная компания. В 2015 году люди стали покупать респектабельные квартиры в центре — цена в среднем по 1000 долларов за квадратный метр. Два этажа дома распроданы под офисы. В итоге на стенах уже пошла плесень, штукатурка сыплется, плитка отваливается.









Застройщик на жалобы не реагирует, а гарантийный срок на дом через год истекает.

Тупиковая ситуация у жильцов вызывает один глобальный вопрос: как вообще такое может быть и что делать?





— В настоящий момент создается специальная комиссия с участием всех заинтересованных специалистов разного профиля, которая произведет детальное обследование данного жилого дома. Основной задачей является определение причин образования данных дефектов, — прокомментировал ситуацию первый заместитель председателя Гродненского горисполкома Андрей Жук.

Кстати, компания-застройщик рядом с этим домом возвела еще один — опять же, с элитными квартирами. По нему уже тоже возникают вопросы.