Родным казнённого беларуса прислали его личные вещи с фейкового адреса

В конце ноября стало известно о казни двух осуждённых по делу о «чёрных риелторах» в Могилёве − Семёна Бережного и Игоря Гершанкова. Родные второго получили посылку с личными вещами мужчины, но письмо пришло с несуществующего адреса, пишет TUT.by. Мать Игорь хочет выяснить, в чём дело.

По словам правозащитников, в коробке, которую получили родные Гершанкова, были куртка, штаны, кроссовки, сланцы и бритвенный станок, которыми осуждённый пользовался в СИЗО, «а также снимки его детей». Отправил их неизвестный семье человек − Сидоренко Антон Адамович. Нюанс в том, что адрес, с которого якобы прислали коробку, не существует − улица Кирова в городе Глуске действительно есть, и она там главная, но заканчивается на доме №100.

На коробке есть специальная кодовая маркировка. По ней родные Игоря узнали на сайте «Белпочты», что на самом деле её отправили из отделения в посёлке Октябрьский, что в Гомельской области, в 40 киломерах от Глуска.

Напомним, по словам правозащитников, Бережного и Гершанкова казнили скорее всего в ночь на 20 ноября. Об этом говорил дргой заключённый, который жил в камере с Бережным, но вечером 19 ноября того забрали. Правозащитники отмечают, что личные вещи казнённых родным возвращают не всегда, но бывают исключения. Также родственникам не говорят о месте захоронения.