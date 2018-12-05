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Родным казнённого беларуса прислали его личные вещи с фейкового адреса
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В конце ноября
По словам правозащитников, в коробке, которую получили родные Гершанкова, были куртка, штаны, кроссовки, сланцы и бритвенный станок, которыми осуждённый пользовался в СИЗО, «а также снимки его детей». Отправил их неизвестный семье человек − Сидоренко Антон Адамович. Нюанс в том, что адрес, с которого якобы прислали коробку, не существует − улица Кирова в городе Глуске действительно есть, и она там главная, но заканчивается на доме №100.
На коробке есть специальная кодовая маркировка. По ней родные Игоря узнали на сайте «Белпочты», что на самом деле её отправили из отделения в посёлке Октябрьский, что в Гомельской области, в 40 киломерах от Глуска.
Напомним, по
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