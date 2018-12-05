Люди убегают с фильма фон Триера. Я хочу посмотреть, но боюсь. Что делать?

Сегодня в минский прокат выходит, возможно, самый скандальный фильм года. С «Дома, который построил Джек» уходили, охая, зрители на Каннском кинофестивале, убегали и минчане — уже на «Лiстападзе». AFISHA.TUT.BY составила шпаргалку для тех, кто хочет пойти в кино, но теперь боится.

«Дом, который построил Джек» — новый, последний за пять лет, фильм датского режиссера Ларса фон Триера. Это история серийного убийцы по имени Джек, действие которой разворачивается в Америке 70-х. За 12 лет «карьеры» Джеку повстречаются разные жертвы, про убийства пяти из которых он и расскажет, — но не как про акты жестокости, а как про настоящие произведения искусства.

Например, в одной из сцен маленькому гусенку отрезают лапку. В другой (на ней исход в Минске был самым массовым) — жестоко убивают ребенка и делают из него чучело. В третьей — молодой женщине отрезают грудь. Ну, вы поняли.

Такое показывают в кино?! Это же безнравственно!!!

Не совсем. Кино — это искусство, которое строится на художественных образах. Образы в фильмах фон Триера намеренно раздражают общественность, доставляют дискомфорт, провоцируют. Допустим, что Джек — это образ художника. Тогда смотреть фильм уже можно иначе: мы видим творческого человека, которого мучают самоедство, перфекционизм, самокопания (на эту тему будет даже одна очень смешная сцена). Соавтор сценария фильма Йенли Халлунд, например, рассказывает в интервью : «Джек — это собирательный образ из всех тех личностей ХХ века, которые создали нынешний миропорядок, ведь мы живем в доме, построенном Джеком. Мы живем на костях и питаемся смертью других. И это, увы, не метафора».

Это еще и выходка. Как и большая часть фильмов фон Триера. Его не зря называют троллем, а его фильмы считают затянутыми по времени пранками. Он дает хорошую взбучку умному зрителю, ну, а над глупым откровенно издевается, засекая, через сколько тот, оскорбившись, покинет зал. Для Триера, как для художника, нет ничего недопустимого. При этом не волнуйтесь, титр о том, что во время съемок никто не пострадал, на месте.

А кроме того, фильм Триера — еще и разговор автора с самим собой, своими критиками и зрителями, сеанс психотерапии, где вы — тот самый доктор.