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Люди убегают с фильма фон Триера. Я хочу посмотреть, но боюсь. Что делать?

06.12.2018 09:34 — Разное | Tut.by  
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Сегодня в минский прокат выходит, возможно, самый скандальный фильм года. С «Дома, который построил Джек» уходили, охая, зрители на Каннском кинофестивале, убегали и минчане — уже на «Лiстападзе». AFISHA.TUT.BY составила шпаргалку для тех, кто хочет пойти в кино, но теперь боится.

Что это вообще за фильм?

«Дом, который построил Джек» — новый, последний за пять лет, фильм датского режиссера Ларса фон Триера. Это история серийного убийцы по имени Джек, действие которой разворачивается в Америке 70-х. За 12 лет «карьеры» Джеку повстречаются разные жертвы, про убийства пяти из которых он и расскажет, — но не как про акты жестокости, а как про настоящие произведения искусства.


Хорошо, так, а почему все с него убегают?

В фильме много сцен жестокости.

Внимание

Сейчас те, кто боятся спойлеров, могут переключиться на Минске">веселых украинцев на концерте «Ленинграда».

Например, в одной из сцен маленькому гусенку отрезают лапку. В другой (на ней исход в Минске был самым массовым) — жестоко убивают ребенка и делают из него чучело. В третьей — молодой женщине отрезают грудь. Ну, вы поняли.

Такое показывают в кино?! Это же безнравственно!!!

Не совсем. Кино — это искусство, которое строится на художественных образах. Образы в фильмах фон Триера намеренно раздражают общественность, доставляют дискомфорт, провоцируют. Допустим, что Джек — это образ художника. Тогда смотреть фильм уже можно иначе: мы видим творческого человека, которого мучают самоедство, перфекционизм, самокопания (на эту тему будет даже одна очень смешная сцена). Соавтор сценария фильма Йенли Халлунд, например, рассказывает в интервью: «Джек — это собирательный образ из всех тех личностей ХХ века, которые создали нынешний миропорядок, ведь мы живем в доме, построенном Джеком. Мы живем на костях и питаемся смертью других. И это, увы, не метафора».

Это еще и выходка. Как и большая часть фильмов фон Триера. Его не зря называют троллем, а его фильмы считают затянутыми по времени пранками. Он дает хорошую взбучку умному зрителю, ну, а над глупым откровенно издевается, засекая, через сколько тот, оскорбившись, покинет зал. Для Триера, как для художника, нет ничего недопустимого. При этом не волнуйтесь, титр о том, что во время съемок никто не пострадал, на месте.

А кроме того, фильм Триера — еще и разговор автора с самим собой, своими критиками и зрителями, сеанс психотерапии, где вы — тот самый доктор.

Да кто вообще этот ваш фон Триер?

Если коротко — великий датский режиссер. Это он придумал «Догму 95», стал кумиром после «Танцующей в темноте», возмутил зрителей «Антихристом», в очередной раз покорил критиков — «Меланхолией», а день спустя стал персоной нон-грата Каннского кинофестиваля после пресс-конференции, где неудачно пошутил о том, что «понимает Гитлера». Каждый фильм фон Триера — событие для мира кино. И практически ни один не обходится без скандалов.


Ларс фон Триер и актер Мэтт Диллон на премьере фильма «Дом, который построил Джек» на Каннском кинофестивале. Фото: Reuters

Он всегда такое снимает?

Каждым новым фильмом Триер бросает вызов себе как режиссеру и своему зрителю. При этом все происходящее на экране — не просто аттракцион, чтобы вывести вас из себя. В каждой картине — щедрая россыпь киноцитат от «Неба над Берлином» до его собственных фильмов, отсылок к философам и мировой литературе (самая яркая и очевидная в «Джеке» — реверанс «Божественной комедии» Данте).

А такая жестокость — это вообще нормально? В других фильмах тоже такое бывает?

Строго говоря, «Дом, который построил Джек» далеко не самый жестокий фильм даже в истории Каннского кинофестиваля, который видал Паскаля Ложье с его «Мученицами» и даже у Триера переживал членовредительства, может, и похлеще в том же «Антихристе». Эстетизация жестокости в кино — вообще отдельная тема для разговора, который с вами радостно поддержат поклонники, скажем, Тарантино.

Что я должен вынести, посмотрев такое?

Если коротко, попробуйте вместе с Триером поразмышлять о муках и боли творчества, зле внутри каждого из нас, самосовершенствовании, природе жестокости и насилия, о таком явлении, как женоненавистничество, о покаянии. Хорошее кино — а Триер, безусловно, режиссер хороших фильмов — тем и славно, что дает простор для толкований, обсуждений и споров.

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Теги: Минск
 
 
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AFISHA.TUT.BY составила шпаргалку для тех, кто хочет пойти в кино, но теперь боится.
 
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