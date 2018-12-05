Горбачев предупредил: мир находится на грани новой гонки вооружений и конфронтации









Time. Об этом говорится в статье Горбачева, опубликованной в среду в журнале





Как отметил Горбачев, его первый «серьезный разговор» с Бушем-старшим имел место в декабре 1987 года. Горбачев в то время совершал визит в Вашингтон, а Буш — старший был вице-президентом США. Как отметил бывший генсек ЦК КПСС, Буш-старший провожал его по пути на базу ВВС США. «Джордж предложил, чтобы он поехал в моей машине, это было необычно, определенно, не по протоколу», — отметил Горбачев.









«Позже по многим поводам мы вспоминали „разговор в машине“. Он вышел за рамки обычного обмена любезностями, — сказал бывший советский лидер. — Мы согласились, что отношения между нашими странами вышли на новый уровень и появились новые возможности, которые нам следует использовать по максимуму».





«Вице-президент заверил меня, что, если он победит на выборах [президента США], то он продолжит то, что мы начали с президентом [США Рональдом] Рейганом. И, что важно, мы уговорились, что в отношениях с третьими странами мы не будем подрывать интересы друг друга», — добавил Горбачев.





Он отметил, что после победы Буша-старшего в президентской гонке в отношениях между странами отчасти «был потерян импульс». Вместе с тем, по словам Горбачева, позже на саммите на Мальте в 1989 году имел место «прорыв исторического масштаба», а также «была подведена черта под холодной войной». В 1991 году был подписан Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1).





Достижения под угрозой





«Я живо помню наш телефонный разговор 25 декабря, спустя несколько часов после того, как я объявил об уходе в отставку с поста президента Советского Союза, — констатировал Горбачев. — Мы провели обзор результатов нашего сотрудничества. Нашим главным достижением было наше соглашение об уничтожении тысяч единиц ядерного оружия, стратегического и тактического. Вместе мы помогли прекратить конфликты в различных частях мира. Мы заложили основу партнерства между нашими странами».





«Эти результаты, имеющие историческое значение, сейчас под угрозой. Мир сейчас на грани новой конфронтации и новой гонки вооружений», — добавил бывший советский лидер.









«Джордж и я после ухода с государственных должностей часто обсуждали тревожные тенденции, которые угрожали миру на планете, — констатировал Горбачев. — Иногда мы расходились в оценках событий, однако соглашались в одном: завершение холодной войны было не победой одной стороны над другой. Это был итог совместной работы. Сегодня лишь общими усилиями мы можем предотвратить новую конфронтацию и отвести угрозу разрушительной войны, таким образом вернув перспективы на установление нового миропорядка — более безопасного, более справедливого и более человечного».



