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Бывшего политзаключенного Полиенко ждут два суда. Сегодня - первый
Дмитрия Полиенко хотят заставить почти ежедневно слушать в милиции лекции по трудоустройству, но активист принципиально отказывается это делать и сейчас ожидает ответа из прокуратуры.
"У кого есть время и желание меня поддержать, приходите 6 декабря в 11.00 в суд Заводского района", - сообщил Дмитрий.
Напомним, что Дмитрий Полиенко вышел на свободу более месяца назад и должен был почти ежедневно появляться в Заводской РОВД, чтобы слушать лекции, которые касались трудоустройства. Несколько раз парень пришел на лекции, а затем отказался это делать принципиально.
В своем обращении в прокуратуру активист указал, что действия сотрудников милиции незаконны, никто не имеет права принуждать его к работе. Ежедневные вызовы на лекции - это также необоснованный контроль и нарушение прав и свобод.
"Еще не успел пройти первый суд, как дали повестку на другой, - сообщил Дмитрий в социальных сетях. - Я уже говорил о своем отношении к этим лекциям и о том, почему я на них не хожу и не собираюсь впредь ходить. Я не собираюсь плясать под дудку тех, кто меня бросил за решетку и не собираюсь висеть у них на удочке ".
Дмитрий Полиенко добавил сайту
"Первый суд - 6 декабря, второй - 19 декабря, - говорит он. - Не знаю, какой будет приговор, но такая активность милиции настораживает. По-видимому, к моей личности у них какой-то особый интерес ".
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Дмитрия Полиенко хотят заставить почти ежедневно слушать в милиции лекции по трудоустройству, но активист принципиально отказывается это делать и сейчас ожидает...
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