Бывшего политзаключенного Полиенко ждут два суда. Сегодня - первый









"У кого есть время и желание меня поддержать, приходите 6 декабря в 11.00 в суд Заводского района", - сообщил Дмитрий.





Напомним, что Дмитрий Полиенко вышел на свободу более месяца назад и должен был почти ежедневно появляться в Заводской РОВД, чтобы слушать лекции, которые касались трудоустройства. Несколько раз парень пришел на лекции, а затем отказался это делать принципиально.





В своем обращении в прокуратуру активист указал, что действия сотрудников милиции незаконны, никто не имеет права принуждать его к работе. Ежедневные вызовы на лекции - это также необоснованный контроль и нарушение прав и свобод.





"Еще не успел пройти первый суд, как дали повестку на другой, - сообщил Дмитрий в социальных сетях. - Я уже говорил о своем отношении к этим лекциям и о том, почему я на них не хожу и не собираюсь впредь ходить. Я не собираюсь плясать под дудку тех, кто меня бросил за решетку и не собираюсь висеть у них на удочке ".





palitviazni.info , что протоколы на него составлены по статье 23.4 (неповиновение законному требованию сотрудникa милиции). Дмитрий Полиенко добавил сайту, что протоколы на него составлены по статье 23.4 (неповиновение законному требованию сотрудникa милиции).





"Первый суд - 6 декабря, второй - 19 декабря, - говорит он. - Не знаю, какой будет приговор, но такая активность милиции настораживает. По-видимому, к моей личности у них какой-то особый интерес ".