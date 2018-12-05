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Бывшего политзаключенного Полиенко ждут два суда. Сегодня - первый

06.12.2018 08:57 — Разное | Партизан  
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Дмитрия Полиенко хотят заставить почти ежедневно слушать в милиции лекции по трудоустройству, но активист принципиально отказывается это делать и сейчас ожидает ответа из прокуратуры.



"У кого есть время и желание меня поддержать, приходите 6 декабря в 11.00 в суд Заводского района", - сообщил Дмитрий.

Напомним, что Дмитрий Полиенко вышел на свободу более месяца назад и должен был почти ежедневно появляться в Заводской РОВД, чтобы слушать лекции, которые касались трудоустройства. Несколько раз парень пришел на лекции, а затем отказался это делать принципиально.

В своем обращении в прокуратуру активист указал, что действия сотрудников милиции незаконны, никто не имеет права принуждать его к работе. Ежедневные вызовы на лекции - это также необоснованный контроль и нарушение прав и свобод.

"Еще не успел пройти первый суд, как дали повестку на другой, - сообщил Дмитрий в социальных сетях. - Я уже говорил о своем отношении к этим лекциям и о том, почему я на них не хожу и не собираюсь впредь ходить. Я не собираюсь плясать под дудку тех, кто меня бросил за решетку и не собираюсь висеть у них на удочке ".

Дмитрий Полиенко добавил сайту palitviazni.info, что протоколы на него составлены по статье 23.4 (неповиновение законному требованию сотрудникa милиции).

"Первый суд - 6 декабря, второй - 19 декабря, - говорит он. - Не знаю, какой будет приговор, но такая активность милиции настораживает. По-видимому, к моей личности у них какой-то особый интерес ".

 
 
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Дмитрия Полиенко хотят заставить почти ежедневно слушать в милиции лекции по трудоустройству, но активист принципиально отказывается это делать и сейчас ожидает...
 
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