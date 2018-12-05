В Украине объявлена реабилитация репрессированных во времена СССР. Она затронет и белорусов





Из архива Игоря Кузнецова

Пример выписки из протокола заседания «тройки».





Это будет третья волна по восстановлению прав незаконно осужденных граждан (первая происходила после смерти Сталина, вторая — во время перестройки и в начале 1990-х), пишет Радио «Свобода».

Как уточнил руководитель отдела правового обеспечения Украинского института национальной памяти Сергей Ребенко, реабилитация прежде всего коснется тех лиц, которые были депортированы (например, представителей крымскотатарского народа, выселенных из Крыма в 1944 году). Уточним, что в отношении белорусов не проводилось таких больших акций. Но в 1940—1941 годах накануне нападения Германии имело место переселение из северо-западных районов Украины. Возможно, среди этих людей были и белорусы.









Вторая категория граждан, на которых будет распространен закон, — лица, которые в течение ХХ века с оружием в руках боролись за независимость Украины против советской власти. Например, некоторые белорусы воевали в рядах Украинской повстанческой армии и Организации украинских националистов (1939−1954). «Свобода» приводит в качестве примера биографию уроженца Могилевской области Игната Барыбкина: после немецкого плена он вступил в украинскую добровольческую роту. Осужден в 1944 году на 10 лет трудовых лагерей и не был реабилитирован.





Реабилитацию также смогут получить лица, репрессированные внесудебными органами: разного рода «тройками», «двойками», «особыми совещаниями» при НКВД и МГБ СССР.





Процесс реабилитации не будет автоматическим: для его начала обязательно нужно заявление. На его основании соответствующая региональная комиссия может начать рассмотрение документов и доказательств, а после их изучения направить необходимые предложения в Национальную комиссию.





У специалистов пока нет точных сведений, какое количество репрессированных остались нереабилитированными.





— На сегодняшний день живых жертв репрессий осталось немного, но закон предусматривает возможность посмертной реабилитации.





Заявление могут направить как родственники репрессированного, так и уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека, Украинский институт национальной памяти или общественные организации, которые занимаются исследованиями репрессий.





Сейчас во всех областных администрациях создаются региональные реабилитационные комиссии, в Киеве — центральная при Украинском институте национальной памяти, которая будет выносить окончательное решение в каждом деле.









— Полагаю, что комиссии в полном составе смогут начать работу уже после Нового года. А дальше все будет зависеть от желания родственников репрессированных: будут ли они активно обращаться за их реабилитацией и смогут ли предоставить соответствующие документы. Если таких документов по объективным причинам не будет, то каждая комиссия вынуждена будет обращаться в архивные учреждения, — полагает Сергей Ребенко.





По его словам, согласно законодательству, решение о реабилитации должно быть принято в трехмесячный срок.





— Этот срок может быть продлен на один месяц, но в общем сам процесс рассмотрения заявления не может быть растянут более чем на четыре месяца.



