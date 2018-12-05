Директор избил учеников? «У моего сына две недели шатались зубы»

сообщает Белсат. По словам директора, дети его спровоцировали и он только схватил их. Родители и дети утверждают, что директор жестоко избил десятиклассников. Речь идет о конфликте, который произошел в Пинске 11 сентября между директором школы №18 и двумя десятиклассниками, которые катались на самокате на крыльце школы,Белсат. По словам директора, дети его спровоцировали и он только схватил их. Родители и дети утверждают, что директор жестоко избил десятиклассников.









Екатерина Тихончук, мать пострадавшего подростка:





«В милиции мы в первые же минуты сказали, что директор был нетрезв. Об этом заявила три человека. Мы просили провести проверку на предмет алкогольного опьянения, но милиция ответила, что они его (директора) не нашли. По телефону он не отвечал — думаю, он просто прятался. Чувствовался запах алкоголя. Он на моих глазах избивал ребенка, а когда я вступилась – начал избивать меня, кричать «я директор, вы будете делать то, что я говорю!..»»





Анастасия Жук, мать пострадавшего подростка:





«Меня подбадривает, что есть видео, доказывающее, что было избиение, что реально директор 18 школы избил детей, что он реально схватил одного и второго, и что был насильственный жесткий удар! У моего сына была разбита губа, две недели у него шатались зубы! Мой сын не мог есть! »





Директор Пинской школы №18 Федор Родион так прокомментировал дело:





«Был случай, когда ребенок попал под колеса этого самоката. Поэтому мы говорили, чтобы дети не катались на крыльце. Но они снова пришли и не реагировали на замечания. Я говорю: дети, пройдите ко мне в кабинет для разговора. А они говорят: а пошел ты… Ну, я же дядя уже, у меня внуки. Ну, я их схватил, чтобы отвести в кабинет. Они столкнулись…» (Из интервью для Радио «Свобода»)









Татьяна Калгина, психолог:





«Это просто недопустимо в школе! Недопустимо то, что случилось, это проблема, о которой нужно говорить. Значит, есть предпосылки, если директор перешел эту черту, если ничто его не остановило. Ситуация очень конфликтная. Конечно, у этого человека были причины, но все эти причины не оправдывают его поведение».



