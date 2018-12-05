В Канаде задержана финансовый директор и дочь основателя Huawei









Мэн Ваньчжоу, дочь основателя Huawei и одна из вице-председателей компании, подозревается в нарушении торговых санкций, введенных Вашингтоном против Ирана. Ей грозит экстрадиция в США. По словам представителя канадского Минюста, Мэн Ваньчжоу была арестована 1 декабря, слушание о залоге назначено на 7 декабря.





В китайском телекоммуникационном гиганте Huawei Technologies заявили, что ему было предоставлено очень мало информации об обвинениях в отношении Мэн Ваньчжоу и компании ничего не известно о каких-либо нарушениях со стороны финансового директора.





Пекин выразил протест против задержания в Канаде китайской гражданки и призвал немедленно освободить ее. В заявлении китайского посольства в Оттаве утверждается, что Мэн Ваньчжоу «не нарушила никаких законов США или Канады».









Ранее газета The Wall Street Journal писала, что правительство США пыталось убедить своих союзников отказаться от использования телекоммуникационного оборудования, произведенного китайским концерном Huawei. Западные спецслужбы подозревают, что поставляемое им оборудование может использоваться для шпионажа в интересах властей Китая.



