«Это будет схватка со смертельным исходом»

Сосо Горийский, также известный, как Сократ. Тем самым криминальные авторитеты нарушили многолетний запрет на коронацию воров, который ввел лидер преступного мира России Захарий Калашов (Шакро Молодой). Это событие стало знаковым, но не единственным, о котором так много говорили в уголовной среде. Загадочные смерти, коварные интриги и темные дела прошлого, напомнившие о себе — уходящий год был богат на криминальные новости. Подробнее о них «Ленте.ру» рассказала Виктория Гефтер, редактор главного портала о ворах в законе «Прайм Крайм». В конце ноября стало известно, что криминальный мир России, да и всего бывшего СССР впервые за последние годы пополнился новым вором в законе — им стал загадочныйй, также известный, как Сократ. Тем самым криминальные авторитеты нарушили многолетний запрет на коронацию воров, который ввел лидер преступного мира России(Шакро Молодой). Это событие стало знаковым, но не единственным, о котором так много говорили в уголовной среде. Загадочные смерти, коварные интриги и темные дела прошлого, напомнившие о себе — уходящий год был богат на криминальные новости. Подробнее о нихрассказала, редактор главного портала о ворах в законе «Прайм Крайм».





Рухнувший запрет





Недавняя коронация нового вора Сосо Горийского (Сократ) на Кипре — на мой взгляд, самое громкое и важное для воровского мира событие. У него явно будут далеко идущие и непредсказуемые последствия. Все прочее в воровском мире — разборки, конфликты, аресты, суды и убийства — это события со знаком «минус». А коронация Сократа, напротив, несомненно положительна для воров в законе, хоть и не для всех.





Воровская семья не обновлялась с тех пор, как в Россию из Испании вернулся Шакро Молодой. Это был октябрь 2014 года. Шакро фактически запретил коронации новых воров в законе своим волевым решением. До этого враждующие воровские кланы то и дело короновали лояльных к себе криминальных авторитетов, и их воровской статус автоматически не признавался оппонентами. Такая ситуация лишь усугубляла конфликты в воровском мире — и Шакро решил проблему радикально. Хотя для вора в законе категорически препятствовать появлению новых воров — это нонсенс.





При этом запрет Шакро действовал четыре года — его не нарушили, даже когда он оказался в тюрьме (29 марта вора в законе приговорили к 9 годам и 10 месяцам колонии за вымогательство). Никто в воровском мире не осмеливался пойти против воли вора №1. Все с интересом ждали, кто же первый возьмет на себя ответственность, понимая, что он, скорее всего, станет новым лидером.





Таким человеком в итоге стал 62-летний тбилисский вор в законе Важа Биганишвили (Важа Тбилисский) — именно он инициировал коронацию Сократа. Важа — очень уважаемый, сильный и рассудительный авторитет, которого почему-то никто не брал в расчет как преемника Шакро. Между тем в сложившейся обстановке всеобщего пассивного ожидания неизвестно чего Важа проявил лидерские качества и сделал очень сильный ход.





Покусился на трон





По сути, Важа Тбилисский повел себя так, как должен поступать настоящий вор — принял смелое решение и готов за него ответить. Более того, он готов еще и призвать к ответу тех, кто рискнет выдвинуть ему претензии за его поступок. Все знают, что Важа не принимал участия в конфликте воровских кланов и с самого начала придерживался нейтралитета. А потому ни он, ни его выдвиженец не попадали в ситуацию, которую своим запретом хотел разрешить Шакро.





Противники коронации Сократа — это в первую очередь московский вор Кахабер Парпалия (Каха Гальский) — негласный преемник Шакро и держатель всероссийского воровского общака, а также его союзники — воры Гурам Чихладзе (Квежоевич) и Бадри Когуашвили (Бадри Кутаисский). Они ссылаются на решение Шакро — но никто из них лично Важе свое неодобрение не высказал.





Важа Тбилисский, Фото: «Прайм Крайм»





А Важа между тем четко обоначил свою позицию: по его мнению, «замораживать» коронации воров — это «мусорское» поведение. Ведь отсутствие новых воров — это в интересах правоохранительных органов. Тем самым Важа Тбилисский недвусмысленно высказался по поводу Шакро и тех, кто поддерживает его решение. Причем в первую очередь это камень в огород московских воров, которые делают погоду в криминальном мире всей России.





По поводу держателя общака Кахи Гальского Важа якобы заявил: «если он [Каха] думает, что он такой непотопляемый (имеется в виду поддержка силовиков и защищенность от них), это не значит, что он также застрахован и от воров». На мой взгляд, такое поведение Важи — это вызов приближенным Шакро, оставшимся на свободе, и серьезная заявка на лидерство в воровском мире. В любом случае тому «болотному» спокойствию, которое установилось при Шакро, пришел конец.





Беспокойные времена





Еще одним непримиримым оппонентом наследников Шакро с претензией на воровской «трон» считается Эдуард Асатрян (Осетрина, Эдик Тбилисский). Сегодня он ведет войну на два фронта: в Москве — с Кахой Гальским, в Ростове-на-Дону — с вором в законе Нодари Асояном (Нодар Руставский). Все эти противоборства скорее всего и будут определять дальнейший вектор развития событий в воровском мире.





К другим знаковым для воров событиям 2018 года можно отнести мартовский приговор Шакро и новое обвинение воровскому «олигарху» Лаше Шушанашвили (Руставский), которого задержали в Европе в результате крупной полицейской операции «Кавказская Нормандия» (Caucase Normandie). Ему инкриминируется руководство международным преступным сообществом.





Захарий Калашов (Шакро Молодой), Фото: Антон Новодережкин / ТАСС





Гелу Кардаву (Гела Гальский) — к трем годам лишения свободы за неоднократное использование поддельных документов. А 25 мая на свободу из ИК-31 Красноярска после семи лет заключения вышел вор в законе Бадри Когуашвили (Бадри Кутаисский), которого, несмотря на особо суровые условия за решеткой, так и не смогли сломить тюремщики. Стоит вспомнить и о том, что 24 мая Октябрьский суд Минска приговорил лидера мингрельского воровского клана — 44-летнего(Гела Гальский) — к трем годам лишения свободы за неоднократное использование поддельных документов. А 25 мая на свободу из ИК-31 Красноярска после семи лет заключения вышел вор в законеи (Бадри Кутаисский), которого, несмотря на особо суровые условия за решеткой, так и не смогли сломить тюремщики.





Главное событие лета — арест 36-летнего вора в законе Хаджибабы Талыбханлы (Хаджи Бейлаганский), который, по версии следствия, в апреле 2012 года в Москве на Пресненском Валу застрелил из пистолета криминального авторитета Ильгара Алиева (Ильгар Данабаш) — приближенного вора в законе Аслана Усояна (Дед Хасан), одного из главных авторитетов всего постсоветского пространства.





Те, кто ушли





Интересная ситуация складывается вокруг воров в законе Руслана Гегечкори (Шляпа Младший) и Константина Борисова (Костыль). Первый прославился тем, что в феврале 2017 года избил в кызыльской ИК-1 выходцев из Чечни и Дагестана прямо в тюремной мечети. Шляпа Младший — грузин по национальности — отбывал наказание в одной из колоний на территории Красноярского края и в этом году освободился, после чего в марте был депортирован из России.









Пока Шляпа отбывал наказание, Костыль вместе с вором в законе Сулханом Мжавия (Жора Кутаисский) подписал «маляву» (воровское послание) о лишении Шляпы Младшего воровского титула. Сторонники последнего, по некоторым данным, считают, что это было сделано в пользу тюремщиков, которые имели зуб на вора в законе. Костыль, как и Шляпа Младший, сейчас находится на свободе — в ноябре истек его срок в 3,5 года. И в отношениях между ними точка еще не поставлена.





2018 год для воровского мира ознаменовался целым рядом смертей. 8 апреля в Турции был убит 59-летний вор в законе Гайоз Звиададзе (Гия Кутаисский) — по одной из версий, преступление могло стать следствием конфликта погибшего с Нодаром Руставским за влияние в Ростовской области. 6 сентября в Турции от онкологии скончался 67-летний влиятельный грузинский вор в законе Реваз Бухникашвили (Пецо).





А 22 сентября в камере ИК-11 (поселок Ныроб Чердынского района Пермского края) было обнаружено тело вора в законе Владимира Вагина (Вагон). В 2013-м власти США включили Вагина в состав «Братского круга» — гипотетической преступной организации, объединяющей российских воров в законе и их приближенных (в нем оказался даже певец Григорий Лепс). По версии ФСИН, Вагон совершил самоубийство, однако адвокаты погибшего заявляли, что его смерть могла носить насильственный характер.





Большие надежды





Что касается 2019 года, то главные ожидания связаны с освобождением Тариэла Ониани (Таро) — в свое время этот человек пошел против Вячеслава Иванькова (Япончик) и Деда Хасана и поплатился за это десятью годами свободы. Таро действительно имел множество сторонников среди воров в законе — и по авторитету ничем не уступал своим влиятельным оппонентам. Он был для них реальной угрозой, поэтому они нейтрализовали Таро руками силовиков.





Тариэл Ониани (Таро), Фото: Андрей Стенин / ТАСС





Говорят, когда посадили Таро, Дед Хасан, обращаясь к своему кругу, риторически спрашивал: «Ну и где же ваш хваленый Тариэл?» Вдобавок к этому враги повесили на Таро клеймо «суки» и заочно вынесли ему смертный приговор. Сейчас в живых не осталось ни Япончика, ни Деда Хасана, но многие их соратники в добром здравии и им придется отвечать перед Таро за то, в чем и они принимали участие. А поскольку для вора нет ничего дороже чести, может быть, для кого-то из них это будет схватка со смертельным исходом.









Кроме того, из воров, которые готовятся выйти на свободу в 2019 году, можно выделить Ахмеда Домбаева (Шалинский). Вероятно, в чеченской воровской диаспоре на него сделают главную ставку, как на здравого, не пьющего и подающего самые большие надежды.



