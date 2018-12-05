В Беларуси более чем в 1,5 раза выросли продажи новых автомобилей

За январь-сентябрь они увеличились по сравнению с аналогичным уровнем 2017 года на 62%. Об этом 5 декабря на пресс-конференции сообщила начальник управления организации торговли и общественного питания министерства антимонопольного регулирования и торговли Виолетта Брезовская.









сообщает «Беларусь Сегодня». Всего продажи автомобилей за указанный период выросли в Беларуси на 49%,«Беларусь Сегодня».





Продажи телевизоров увеличились на 50%, холодильников и морозильников, стиральных машин - на 34%.



