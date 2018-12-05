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В Беларуси более чем в 1,5 раза выросли продажи новых автомобилей

06.12.2018 07:53 — Разное | Партизан  
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В Беларуси за девять месяцев 2018 года выросли продажи новых автомобилей.

 За январь-сентябрь они увеличились по сравнению с аналогичным уровнем 2017 года на 62%. Об этом 5 декабря на пресс-конференции сообщила начальник управления организации торговли и общественного питания министерства антимонопольного регулирования и торговли Виолетта Брезовская.


Всего продажи автомобилей за указанный период выросли в Беларуси на 49%, сообщает «Беларусь Сегодня».

Продажи телевизоров увеличились на 50%, холодильников и морозильников, стиральных машин - на 34%.


 
 
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В Беларуси за девять месяцев 2018 года выросли продажи новых автомобилей.
 
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