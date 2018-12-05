Команда Бабича: зачем послу России в Беларуси специалист по переворотам с украинским опытом?

Симоньян что-то знает?





Белорусская общественность встревожена твиттом главреда пропагандистской машины RT Маргариты Симоньян о том, что хорошо бы облегчить для граждан РБ процедуру получения российского гражданства (по аналогии с украинцами, которым то же самое пообещал недавно Путин). Дескать, чует ее сердце, что скоро в Беларуси начнется нечто похожее с происходившим и происходящим с Украиной. Язык как помело или она что-то знает?





Еще недавно между Минском и Москвой проходили баталии о назначении на должность посла в Беларуси, вопрос решался лично Лукашенко и Путиным. Опасения Минска были понятны: Бабичу бывший чекист (бывший ли?), предполагалось его назначение в Украину, но он Киев не допустил его. И вот он уже в Минске. Кого же он привез с собой обозе из Москвы? Представляем некоторых членов его команды.





Один из них – Кирилл Сергеевич Колючкин, минимум с 2017 года является военным и военно-воздушным атташе посольства РФ в Беларуси. В контексте заявления Симоньян – очень небезынтересная личность.













Военный и военно-воздушный атташе при Посольстве Российской Федерации в Республике Беларусь капитан 1 ранга Кирилл Колючкин (второй слева), Во славу Родины

«Деятельность, несовместимая со статусом дипломата»





Известно, что Ключкин родился в г.Балтийске, в 1991 году закончил Высшее военно-морское ордена Красной Звезды училище радиоэлектроники имени А. С.Попова (РФ, г.Санкт-Петербург). Офицер российских спецслужб (ГРУ ГШ), подполковник (капитан 2 ранга).





До июня 2014 года числился Военно-морским атташе посольства РФ в Украине. Был выдворен из страны за деятельность, несовместимую со статусом дипломата и объявлен там персоной нон грата. В том трагическом для украинцев году тамошний МИД сообщал по данному поводу: «В результате успешно проведенной контрразведывательной операции 30 апреля российский дипломат был задержан Службой безопасности Украины на месте совершения им агентурной акции».





Деталей спецоперации, конечно, не разглашают. Однако известно, о том, что Колючкин и до победы Революции достоинства играл заметную роль в подрыве украинской государственности.





Как Колючкин пытался Майдан уничтожить





Известно, что 20 февраля 2014 года рейсом 1818 «Шереметьев орисполь» в Киев прибыла очень внушительная российская делегация. В основном, конечно, сотрудники спецслужб и – вишенка на торте – помощник президента РФ Владислав Сурков. Тот самый Сурков, куратор проекта «Новороссия» и «смотрящий» за Украиной.





В момент разгара событий на Майдане Независимости в Киеве, где уже несколько дней льется кровь, начинается операция по оккупации Крыма. А в украинскую столицу вылетает группа людей, которых дипломатами не назовешь даже при наличии такого желания. Список «гостей» показателен и сам по себе достоин внимания:









1. Беседа Сергей, генерал-полковник, начальник 5-ой службы оперативной информации и международных связей. В состав 5-ой службы входит департамент оперативной информации, занимающийся непосредственно разведкой против Украины.





2. Козлов Вячеслав – сотрудник ФСБ. Входил в оперативную группу ФСБ, которая находилась в Украине с 26 по 29 января 2014 года и проживал не в посольстве РФ, а на полигоне «Альфы» СБУ в Конча-Заспе.





3. Болюх Анатолий – сотрудник ФСБ. В свое время занимался «прорывом экономической блокады Приднестровья» путем организации контрабандных каналов.





4. Павлов Александр





5. Ревзин Дмитрий





6. Ткачук Олег





7. Сурков Владислав – помощник Президента РФ В.В.Путина (дипломатический паспорт № 100117746)





Министр иностранных дел России потом станет рассказывать, дескать, все эти люди срочно направились в украинскую столицу для защиты российского посольства и “других российских учреждений в Киеве”. Однако это, процитируем Путина, «такая пурга», поскольку никто из посольства РФ указанных товарищей не встречал.





Проходили паспортный контроль «залетные» в обычном порядке. Встречал их генерал-майор СБУ Васий Бик. Охрану посольства РФ на тот момент было кому организовывать и без генерал-полковника Сергея Орестовича Беседы, поскольку на тот момент в Киеве находились:





От Пограничной службы ФСБ РФ:





1. полковник Усанов Владимир Алексеевич





2. Грошев Константин Георгиевич





3. Малов Сергей Николаевич





4. Миролов Евгений Владимирович





5. Челишев Андрей Евгеньевич





6. Антипин Сергей Николаевич





7. Белан Виталий Александрович





8. Калитка Александр Анатольевич





9. Червяков Илья Викторович





10. Николаев Александр Иванович









От Службы внешней разведки РФ:





1. генерал-лейтенант Ионов Михаил Арсеньевич





2. полковник Голубев Андрей Сергеевич





3. подполковник Минаев Сергей Юрьевич





От Главного разведывательного управления ГШ ВС РФ:





1. полковник Наумов Александр Анатольевич





2. подполковник Самуль Александр Владимирович





3. подполковник Колючкин Кирилл Сергеевич





4. капитан 2 ранга Белашев Эдуард Кириллович





5. подполковник Попов Павел Владимирович





От ФСБ:





1. генерал-майор Свиридов Геннадий Александрович





2. полковник Чащин Виктор Владимирович





На тот момент Колючкин числится военно-морским атташе. Во всяком случае именно в этом качестве в 2012 году он принимал участие в переговорах с и.о командующего украинских ВМС Юрием Ильиным по вопросам сотрудничества флотов в Севастополе, о чем сообщали СМИ.





Повторимся, в Крыму и Севастополе уже начинается операция по захвату украинского полуострова, о чем «капитан» не мог не знать. Разумеется, как и о роли, которую в последующей оккупации сыграет Черноморский флот РФ.





Вскоре, как говорилось, Колючкин был пойман за агентурной работой в разгар российской агрессии и депортирован из Украины. Чтобы «всплыть» в Беларуси. В посольстве. На аналогичной должности.





С теми же полномочиями?













В Беларуси «море» работы





О деятельности Кирилла Сергеевича в Беларуси известно мало. Да практически ничего. Как до определенного момента ничего не было известно и о его карьере в Украине.





Так в августе 2017 года Колючкин побывал в нескольких населенных пунктах Кореличчины, где, как сообщали СМИ, в торжественной обстановке передал удостоверения к наградам родственникам ветеранов Великой Отечественной войны.





В сентябре – в столичном храме Александра Невского, где за богослужением молился с членом Попечительского Совета прихода Виктором Скоробогатовым.





«После богослужения настоятель храма протоиерей Николай Коржич провел обзорную экскурсию… побывали у могил Якуба Коласа, Янки Купалы, и завершили экскурсию на аллее героев», – говорилось в одном из соответствующих сообщений. Позже – открытие памятного знака…и т.д. и т.п.





Ничего интересного, предосудительного и возмутительного в этом, конечно же, нет. Вот только, при таком количестве аналогий с Украиной представляется логичным допустить, что Колючкин в Беларуси трудится над тем же самым, что и в Украине. Только уже на другой вверенной ему территории.







