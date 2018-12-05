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Уникальный двигатель создают российские и белорусские инженеры

06.12.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Двигатель, работающий на газомоторном топливе, создают российские и белорусские инженеры, рассказал государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, передает «Российская газета».

По его словам, первый трактор, на котором установлен такой агрегат, уже испытывается.

«Это принципиально новая схема двигателя, в его создании участвуют специалисты Минского тракторного завода и Татарстана на совместном предприятии МТЗ-Татарстан», – указал Рапота.

Он напомнил, что уже семь лет в Вологодской области работает еще один совместный проект. На Череповецком литейно-механическом заводе по белорусским технологиям выпускается трактор «Беларус». В регионе происходит формирование высокотехнологичного машиностроительного кластера, на котором, кроме тракторной техники, создаются автопогрузчики, лесозаготовительная техника и др.

Напомним, ранее Беларусь и Россия договорились увеличить выпуск совместных сельскохозяйственных машин. В России 70% тракторов – из Беларуси. Стоит задача увеличить их производство на территории обеих стран. 



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Об этом рассказал государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.
 
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