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Уникальный двигатель создают российские и белорусские инженеры
06.12.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Двигатель, работающий на газомоторном топливе, создают российские и белорусские инженеры, рассказал государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, передает
По его словам, первый трактор, на котором установлен такой агрегат, уже испытывается.
«Это принципиально новая схема двигателя, в его создании участвуют специалисты Минского тракторного завода и Татарстана на совместном предприятии МТЗ-Татарстан», – указал Рапота.
Он напомнил, что уже семь лет в Вологодской области работает еще один совместный проект. На Череповецком литейно-механическом заводе по белорусским технологиям выпускается трактор «Беларус». В регионе происходит формирование высокотехнологичного машиностроительного кластера, на котором, кроме тракторной техники, создаются автопогрузчики, лесозаготовительная техника и др.
Напомним, ранее Беларусь и Россия
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Об этом рассказал государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.
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