Китайская Nio готовит к дебюту еще один электрический кроссовер

Китайских стартапов, которым не дают покоя лавры Tesla, сегодня хоть отбавляй. Но на практике с реализацией озвученных планов дело у них обычно не ладится, однако исключения все же есть — кроме Byton это еще и компания Nio, тратящая на разработку новых электрокаров миллиарды долларов.





Nio, основанная в 2014 году миллиардером Вильямом Ли (тогда она называлась NextEV), к делу подошла основательно. Вслед за штучным гиперкаром EP9, который заявил о себе рекордом Нюрбургринга , свет увидел серийный полноразмерный кроссовер ES8 , с конвейера завода в городе Хэфэй сходящий с июня текущего года. А теперь к дебюту готовится вторая модель — младший «паркетник» ES6, который должен быть полностью рассекречен уже в декабре.





А пока Nio, подогревая интерес к новинке, обнародовала несколько тизеров с изображением фрагментов ES6. Пока подробностей фактически нет, но, как ожидается, новый кроссовер будет немного компактнее флагманского ES8, у которого от носа до хвоста насчитывается 5 м. Колесная база сократится с 3 м до 2,9 м. Нет данных и по технике — по предварительным данным, ES6 также получит пару тяговых электромоторов, а опустошенную батарею, как и на ES8, можно будет быстро заменить на полностью заряженную на специальных пунктах быстрой смены аккумуляторов.

В компании уже начали прием предзаказов на ES6, который в Китае обойдется минимум в 370 тыс. юаней или 47 350 евро в пересчете.