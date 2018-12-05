Первая ступень Falcon 9 села мимо посадочной площадки

Компания SpaceX не смогла успешно посадить первую ступень ракеты-носителя Falcon 9 на площадку на мысе Канаверал (штат Флорида) после совершенного в среду запуска. Об этом пишет ТАСС.

Engines stabilized rocket spin just in time, enabling an intact landing in water! Ships en route to rescue Falcon. pic.twitter.com/O3h8eCgGJ7 — Elon Musk (@elonmusk) 5 декабря 2018 г.

Как сообщил в своем Twitter глава SpaceX Илон Маск, при попытке посадки на ступени отказал один из элементов, из-за чего она приводнилась в океане. «[Ступень], по- видимому, не повреждена и передает данные», — написал Маск, добавив, что к ней уже направлен спасательный корабль. Ступень должна была приземлиться на посадочной площадке близ космодрома на мысе Канаверал.

SpaceX запустила в среду Falcon 9 с космическим кораблем Dragon, который должен доставить груз для экипажа Международной космической станции (МКС). Старт носителя состоялся с базы ВВС США на мысе Канаверал в 13:16 по местному времени. Грузовик успешно вывели на заданную орбиту — он направляется к МКС. Его стыковка со станцией, как ожидается, произойдет в субботу.

Ранее SpaceX разработала технологию возвращения на землю первой ступени ракеты Falcon 9, оснащенной четырьмя раскладывающимися посадочными опорами для мягкого приземления. Спуск происходит на гигантскую плавучую платформу в океане либо на посадочную площадку на суше с помощью торможения двигателей и парашютов.

Первая успешная посадка отработавшей ступени произошла в апреле 2016 года, с тех пор SpaceX неоднократно это повторяла.