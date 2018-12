Первая ступень Falcon 9 села мимо посадочной площадки

Компания SpaceX не смогла успешно посадить первую ступень ракеты-носителя Falcon 9 на площадку на мысе Канаверал (штат Флорида) после совершенного в среду запуска. Об этом пишет ТАСС.

Engines stabilized rocket spin just in time, enabling an intact landing in water! Ships en route to rescue Falcon. pic.twitter.com/O3h8eCgGJ7