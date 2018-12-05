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Первая ступень Falcon 9 села мимо посадочной площадки
Компания SpaceX не смогла успешно посадить первую ступень ракеты-носителя Falcon 9 на площадку на мысе Канаверал (штат Флорида) после совершенного в среду запуска. Об этом
Как
SpaceX запустила в среду Falcon 9 с космическим кораблем Dragon, который должен доставить груз для экипажа Международной космической станции (МКС). Старт носителя состоялся с базы ВВС США на мысе Канаверал в 13:16 по местному времени. Грузовик успешно вывели на заданную орбиту — он направляется к МКС. Его стыковка со станцией, как ожидается, произойдет в субботу.
Ранее SpaceX разработала технологию возвращения на землю первой ступени ракеты Falcon 9, оснащенной четырьмя раскладывающимися посадочными опорами для мягкого приземления. Спуск происходит на гигантскую плавучую платформу в океане либо на посадочную площадку на суше с помощью торможения двигателей и парашютов.
Первая успешная посадка отработавшей ступени произошла в апреле 2016 года, с тех пор SpaceX неоднократно это повторяла.
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При попытке посадки отказал один из элементов, из-за чего ступень приводнилась в океане.
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