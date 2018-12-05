Алибасов и Федосеева-Шукшина купили общий загородный дом

Бракосочетание 71-летнего Бари Алибасова и 80-летней Лидии Федосеевой-Шукшиной вызвал в народе кривотолки. Но «молодые» действиями доказывают, что у них — настоящая семья. Недавно они рассказали журналистам , что приобрели дом и отправились в свадебное путешествие.



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Напомним, для Бари Алибасова этот брак стал шестым, а для Лидии Федосеевой-Шукшиной — пятым. Отношения музыканта и актрисы длятся более 20 лет. С 1995 по 1998 год они жили в фактическом браке, но решили расстаться, оставшись близкими друзьями. В 2013 году Бари Алибасов тайно женился на Виктории Максимовой, своей пресс-атташе, а два года спустя у супругов родился сын. Вскоре они расстались, Алибасов заявил, что ребенок рожден не от него. Позднее стало известно, что продюсер решил вернуться к Лидии Федосеевой-Шукшиной.

Ни одной из трех дочерей Лидии Николаевны не было на ее бракосочетании. Поддержать бабушку-невесту приехал только внук Макар. Из-за семейных скандалов Лидия Шукшина оказалась в своем возрасте бесприданницей. Но Барии Каримовича это не остановило: «Я человек обеспеченный. Сам могу содержать семью». Словно бы в подтверждение этих слов, он объявил, что приобрел новую загородную недвижимость в Новой Москве, которую семейной паре еще предстоит обустроить.

Бари рассказал, что медовый месяц новобрачные проведут в Финляндии, а жить будут в доме в Новой Москве. Лидия Никоаевна уже мечтает посадить у дома участке овощи, сирень и цветы.

После свадьбы, перед тем как отправиться на автобусе в Финляндию, пара посетила Санкт-Петербург, где состоялось судебное разбирательство. Актриса подала иск на внучку Анну Трегубенко, старшую дочь Марии, за то, что та продала без ее ведома квартиру в Санкт-Петербурге и присвоила себе полученные средства в размере семи миллионов рублей. По итогам слушания, решение было вынесено не в пользу Федосеевой-Шукшиной, однако, как сообщает StarHit.ru, она не намерена останавливаться и продолжит борьбу.



urbanlook.ru

Новая Москва была пригородом Москвы для среднего класса, но совсем недавно ее включили в городскую черту, пишет сайт Urban Look . Коттеджных поселков на территории новой Москвы аналитики «Миэль-недвижимости» насчитали более 60. По данным Vesco Consulting, на конец августа в активной продаже на первичном рынке в новой Москве было 72 малоэтажных жилых комплекса с общим объемом предложения в 4745 домовладений, из них 21 проект полностью построен. Почти половина относится к бизнес-классу. На эконом-класс приходится 40−45%, на элитные 5−10%. Классические коттеджные поселки можно пересчитать по пальцам, уточняют в Vesco Consulting.

Где именно купили дом молодожены, Барри Алибасов наверняка расскажет после возвращения со свадебного путешествия.