Умерла самая старая видеоблогерша в мире

Умерла Мастанамма (Mastanamma) — самая взрослая видеоблогерша на YouTube. Ей было 107 лет. О ее смерти сообщает Lenta.ru со ссылкой на Indian Express .



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Женщина в течение двух лет вела кулинарный блог Country Foods. Мастанамма готовила традиционную пищу из местных ингредиентов. Ролики ее авторства собирали до 15 миллионов просмотров. Всего канал Country Foods за два года набрал больше 200 миллионов просмотров.

«Самая старая YouTube-блогерша разрушила все предрассудки», — отмечает издание.

Мастанамма жила в индийском штате Андхра-Прадеш. Снимать и размещать видео ей помогал правнук, который стал инициатором создания канала. По его словам, блог начинался как развлечение, но неожиданно стал популярным.