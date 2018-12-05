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Умерла самая старая видеоблогерша в мире
Умерла Мастанамма (Mastanamma) — самая взрослая видеоблогерша на YouTube. Ей было 107 лет. О ее смерти сообщает
Женщина в течение двух лет вела кулинарный
«Самая старая YouTube-блогерша разрушила все предрассудки», — отмечает издание.
Мастанамма жила в индийском штате Андхра-Прадеш. Снимать и размещать видео ей помогал правнук, который стал инициатором создания канала. По его словам, блог начинался как развлечение, но неожиданно стал популярным.
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Женщина в течение двух лет вела кулинарный блог Country Foods.
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