9 рождественских ярмарок столицы: где без очередей запастись подарками в канун Нового года

В одном месте AFISHA.TUT.BY собрала все маркеты и ярмарки предновогоднего Минска , где можно провести вечер с семьей, выпить глинтвейн, найти идеи для подарков и, собственно, сами подарки. Отнеситесь к этому как к походу в музей с диковинными экспонатами, тем более что вход практически на все площадки, кроме «Млына», свободный.



Фото с открытия зимнего сезона в «Песочнице». Посмотрите , как это было

Когда: каждые выходные до 6 января, 13.00−21.00. Где: «Песочница» (ул. Куйбышева, 45). Сколько: бесплатно.

В «Песочницу» рекомендуем идти не только тем, кто хочет потусоваться на фудкорте с зимними сетами, но и тем, кто ищет идеи для новогодних подарков, — здесь обещают много интересных вещиц ручной работы. Все выходные декабря в районе заброшенного завода будут работать гриль-зона с теплым шатром и интерактивные зоны,

для настроения — большая елка в центре «Песочницы». И, разумеется, глинтвейн.



Фото: vk.com/cultkorpus

Когда: 6 декабря, 17.00−21.00. Где: «Корпус» (пр. Машерова, 9, помещение 8). Сколько: бесплатно.

Мы и не сомневались, что «Корпус» в очередной раз придумает что-то эдакое. Уже 6 декабря там пройдет благотворительный вечер: ярмарка благих намерений, крафтовой керамики и инклюзивного хенд-мейда, где все желающие смогут согреть руками глину и превратить ее в душевную пиалу, поучаствовать в мастер-классах по новогоднему декору и созданию оригинальных подарков, а также приобрести наполненную особенным теплом керамическую посуду. И все это под звуки и вибрации Papa Bo Selektah.



Фото: vk.com/fashion_market_by

Когда и где: 8 и 9 декабря, 22 и 23 декабря, 29 и 30 декабря в ТЦ «Метрополь» (ул. Немига, 5), 15 и 16 декабря — во Дворце искусств (ул. Козлова, 3). Все ярмарки с 10.00. Сколько: бесплатно.

Первый модный маркет начнется уже в эти выходные — приглашают тех, кто готовится к праздникам заранее, в «Метрополь». Что можно купить? Все по стандарту: одежда, аксессуары, украшения, елочные игрушки, флористика, имбирные пряники и многое другое.15 и 16 декабря действительно большой модный маркет пройдет уже во Дворце искусств: встречи с вами будут ждать более 170 дизайнеров и мастеров. 22 и 23 декабря возвращаемся в «Метрополь» и докупаем подарки, если что-то не успели. А 29 и 30 декабря снова-таки в «Метрополе» — Last Chance Market, то есть ярмарка для тех, кто, как шутят организаторы, еще не только оливье не нарезал, но и елку не поставил.



Фото: vk.com/goroshekmarket

В рамках душевного «Горошек маркета», который пройдет сразу в нескольких торговых центрах в разные даты, мастера представят свои работы: это и оригинальные украшения из дерева, меди, латуни, авторские игрушки, сувенирное мыло и полезные вкусности.

Смело смотрите, примеряйте, прикидывайте, знакомьтесь с рукодельниками, уносите домой понравившиеся вещи — словом, радуйте себя как можете.



Фото: vk.com/expomill

Когда: 14−16 декабря, 11.00−19.30, в воскресенье — 11.00−18.00. Где: Выставочный комплекс (пр. Победителей, 14). Сколько: от 2 до 3 рублей.

«Млын» — известная тусовка местных и зарубежных мастеров, которая проходит три раза в год. На зимней ярмарке, например, свои работы выставят более 500 ремесленников, дизайнеров и художников. Что будет на «Млыне»? Ну, поехали: керамика, живопись, авторские куклы, валяние, батик, бижутерия, резьба по дереву, плетение из лозы, художественная ковка, литье и чеканка, флористика, скрапбукинг, декупаж, интерьерная игрушка, лэмпворк, пэчворк, бисер, полимерная глина. Обратите внимание, что при покупке на сайте входной билет стоит 2 рубля, прямо на выставке — 3 рубля.



Фото: newyearminsk.by

Всей семьей вас приглашают на новогодний маркет на втором этаже торгового центра. Здесь будут продавать сувениры, детские игрушки, крафтовую косметику, блокноты, маски, новогодние костюмы и прочие мелочи типа хлопушек и бенгальских огней. Организаторы обещают какие-то космические угощения, а упаковать все можно будет прямо на месте.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Когда: 15 декабря — 15 января, 12.00−22.00. Где: площадь у Дворца спорта. Сколько: бесплатно.

По традиции «Колядный кирмаш» станет центральным местом на карте рождественских и новогодних празднований города Минска. Елка, парк аттракционов и развлекательная программа вообще для всех — все включено. Более 20 деревянных торговых шале предложат вам широкий ассортимент новогодней продукции — от традиционных новогодних украшений и подарков до продукции пищевой и легкой промышленности. Для особых гурманов — фуд-зона с драниками и жареными улитками, шаурмой и венгерскими калачами. Ну и куда без глинтвейна. О развлекательной программе лучше читать тут .

Рождественская ярмарка на Октябрьской площади



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Когда: 20 декабря — 15 января. Где: Октябрьская площадь. Сколько: бесплатно.

Самая центральная ярмарка столицы начнет работу практически позже всех — с 20 декабря. Как сообщает агентство «Минск-Новости», в этом году на площади возле Дворца Республики установят 12 стеклянных торговых павильонов — они будут выполнены в виде сот. Продавать там будут сувенирную продукцию, выпечку и горячие напитки — чай, кофе, глинтвейн.



Фото: vk.com/kava_kakavaby

Еще одно место, где можно подобрать подарки для любимых и дорогих или просто провести время всей семьей. Более 150 дизайнеров и творческих мастеров представят авторские игрушки ручной работы, дизайнерскую одежду, аксессуары, украшения, предметы интерьера и мебели. Тут же пройдут бесплатные мастер-классы от ремесленников и мини-концерты, будут работать аниматоры, мимы, клоуны, ростовые куклы, Дед Мороз и Снегурочка. А на бесплатной бьюти-зоне специально для вас будут работать стилисты.

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1 декабря в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на церемонию вручения ежегодной музыкальной премии «Золотой граммофон», которая пройдет 9 декабря в «Минск-Арене» . Счастливчикам билеты достанутся бесплатно. Победители будут объявлены 7 декабря.