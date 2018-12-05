Карты рассрочки: сколько придется платить за желание купить вещь «здесь и сейчас»

Карты рассрочки безусловно один из самых популярных и удобных кредитных инструментов. Их преимущества очевидны: нет дополнительных переплат, легко оформить, огромный перечень магазинов — партнеров. Чтобы разобраться какие карточки сейчас предлагают банки FINANCE.TUT.BY проанализировал все варианты и подготовил удобную таблицу со сравнением условий.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Карты рассрочки безусловно один из самых удобных способов покупать товары или оплачивать услуги в кредит. Достаточно один раз оформить такую карточку, а уже использовать можно многократно. Из-за огромной популярность карты рассрочки очень распространены и ограничений в магазинах партнерах не будет. Ведь расплатиться этой картой можно практически везде: на заправке, в магазине техники, в салоне красоты и даже в продуктовом магазине, а иногда и за пределами Беларуси.

Очень важно не забывать, что карточка рассрочки это все равно кредит. Нужно соблюдать срок возврата займа. Если не вернуть долг вовремя, то платеж будет просрочен. Начнет действовать повышенная процентная ставка, а иногда и другие штрафные санкции.

Рассмотрим условия по картам рассрочки подробнее:

Банк, карта, количество магазинов-партнеров Ставка (в скобках- ставка вне партнерской сети), максимальный лимит и срок рассрочки Стоимость выпуска иобслуживания, срок действия карты, условия использования собственных средств, наличие справки одоходах МТБанк,

«Карта рассрочки № 1 Халва»,



больше 20 300 0,000001%, до 6000, до 24 месяцев бесплатный выпуск и 9,90 рубля в год — облуживание, 3 года, можно использовать с кешбэком 1,5%, на остаток начисляется до 0,0001% годовых, без справки о доходах Банк ВТБ (Беларусь),

«Черепаха»,



больше 3000 0,0001% (29%), до 5000, до 24 месяцев бесплатно и 4 рубля за ежемесячное обслуживание (при не выполнении определенного тарифами объема безналичных операций оплаты товаров/услуг по карточке и наличии действующего кредитного договора к счету — обслуживание бесплатно), 5 лет, можно использовать, на остаток от 300,01 руб. начисляется 2% годовых, без справки о доходах Альфа-Банк,

«Красная карта»,

любой магазин 0−9,50% от суммы кредита единовременно, до 15 000, до 12 месяцев бесплатный выпуск и облуживание, без справки о доходах до 5000 рублей Паритетбанк,

«Любимая карта рассрочки»,

больше 300 0,000001% (15,75% −16,1%), до 10 000, до 12 месяцев бесплатно, до 2 лет, можно использовать, на остаток начисляется 0,01% годовых, без справки о доходах до 4000 рублей Беларусбанк,

«Магнит»,

больше 18090 0,0001% (0,0001% — первые 30 дней, потом — 16%), до 10 000, до 12 месяцев 4 рубля за выпуск и 1 рубль за ежемесячное обслуживание, 3 года, можно использовать с кешбэком до 12%, на остаток начисляется до 0,5% годовых Белгазпромбанк,

«Карта покупок», больше20 260 0,000001%, до 10 000, до 24 месяцев бесплатно, 3 года, можно использовать с кешбэком 2%, без справки о доходах до 2000 БПС-Сбербанк,

«КартаFUN»,

больше700 0,0001% (15,8%), до 10 000, до 12 месяцев бесплатно, 3 года, можно использовать с кешбэком 1%, без справки о доходах до 5000 Статусбанк,

«Е-Каникулы»,

13 партнеров (только вмагазинах-партнерах) 0,00001%, потом 35%, до 2000 руб., до 360 дней бесплатно, до 48 мес., без справки о доходах

Банк, карта, количество магазинов-партнеров Ставка (вскобках- ставка вне партнерской сети), максимальный лимит и срок рассрочки Стоимость выпуска иобслуживания, срок действия карты, условия использования собственных средств, наличие справки одоходах МТБанк,

«Карта рассрочки № 1 Халва»,



больше 20 300 0,000001%, до 6000, до 24 месяцев бесплатный выпуск и 9,90 рубля в год — облуживание, 3 года, можно использовать с кешбэком 1,5%, на остаток начисляется до 0,0001% годовых, без справки о доходах Банк ВТБ (Беларусь),

«Черепаха»,



больше 3000 0,0001% (29%), до 5000, до 24 месяцев бесплатно и 4 рубля за ежемесячное обслуживание (при не выполнении определенного тарифами объема безналичных операций оплаты товаров/услуг по карточке и наличии действующего кредитного договора к счету — обслуживание бесплатно), 5 лет, можно использовать, на остаток от 300,01 руб. начисляется 2% годовых, без справки о доходах Альфа-Банк,

«Красная карта»,

любой магазин 0−9,50% от суммы кредита единовременно, до 15 000, до 12 месяцев бесплатный выпуск и облуживание, без справки о доходах до 5000 рублей Паритетбанк,

«Любимая карта рассрочки»,

больше 300 0,000001% (15,75% −16,1%), до 10 000, до 12 месяцев бесплатно, до 2 лет, можно использовать, на остаток начисляется 0,01% годовых, без справки о доходах до 4000 рублей Беларусбанк,

«Магнит»,

больше 18090 0,0001% (0,0001% — первые 30 дней, потом — 16%), до 10 000, до 12 месяцев 4 рубля за выпуск и 1 рубль за ежемесячное обслуживание, 3 года, можно использовать с кешбэком до 12%, на остаток начисляется до 0,5% годовых Белгазпромбанк,

«Карта покупок», больше20 260 0,000001%, до 10 000, до 24 месяцев бесплатно, 3 года, можно использовать с кешбэком 2%, без справки о доходах до 2000 БПС-Сбербанк,

«КартаFUN»,

больше700 0,0001% (15,8%), до 10 000, до 12 месяцев бесплатно, 3 года, можно использовать с кешбэком 1%, без справки о доходах до 5000 Статусбанк,

«Е-Каникулы»,

13 партнеров (только вмагазинах-партнерах) 0,00001%, потом 35%, до 2000 руб., до 360 дней бесплатно, до 48 мес., без справки о доходах

Главные выводы отекущей ситуации скартами рассрочки:

Сейчас 8 банков предлагают своим клиентам возможность оформить подобную карту. Не так давно список покинул Банк Москва — Минск : с 26 октября прием заявок на карту рассрочки «Smart карта» приостановлен

: с 26 октября прием заявок на карту рассрочки «Smart карта» приостановлен Среди всех карт выделяется карта Альфа-Банка «Красная карта». Расплатиться ей можно абсолютно в любом магазине, где принимают карты, так как для нее нет ограничения по количеству партнеров банка. При этом срок рассрочки можно выбирать самостоятельно. Правда, беспроцентная рассрочка будет предоставляться только на 2 месяца;

«Красная карта». Расплатиться ей можно абсолютно в любом магазине, где принимают карты, так как для нее нет ограничения по количеству партнеров банка. При этом срок рассрочки можно выбирать самостоятельно. Правда, беспроцентная рассрочка будет предоставляться только на 2 месяца; Две самые популярные и распространенные карты — карта «Халва» от МТБанка и «Карта покупок» от Белгазпромбанка . Для этих банков количество партнеров уже давно перевалило за 20 тысяч;

и «Карта покупок» от . Для этих банков количество партнеров уже давно перевалило за 20 тысяч; Максимальню сумму для карточки рассрочки предлагает Альфа-Банк — до 15 000 рублей. Что касается остальных банков, то для них максимальная сумма кредита составит 10 000 рублей;

— до 15 000 рублей. Что касается остальных банков, то для них максимальная сумма кредита составит 10 000 рублей; Сейчас дополнительные платежи за выпуск и обслуживание карточки есть только у МТБанка , Беларусбанка и Банка ВТБ (Беларусь) . Для остальных банков выпуск и обслуживание карты будет бесплатным;

, и . Для остальных банков выпуск и обслуживание карты будет бесплатным; Максимально возможный срок рассрочки — 24 месяца. Такие условия можно найти у Банка ВТБ (Беларусь) по карточке «Черепаха», Белгазпромбанка по карте «Карта покупок», МТБанка по карте «Халва» . Для остальных банков максимальный срок рассрочки составит 12 месяцев;

по карточке «Черепаха», по карте «Карта покупок», по карте «Халва» Многие банки начисляют кешбэк за покупки, которые оплачены собственными средствами. Например, по карте «Магнит» Беларусбанка может составить до 12%. Такие условия могут стать приятным бонусом для держателя карты.