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Еще три Городокщины

06.12.2018 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Топоним «Городок» встречается повсеместно на территории бывшего СССР. Это название носят сотни мелких деревень и поселков, затерянных в белорусской, российской и украинской глубинках. Но есть среди них три Городка, которые, как и наш, имеют статус районных центров.

Еще три Городокщины

Административный центр Городокского района Львовской области в Украине был основан в 1213 г., в период Киевской Руси. Побывал в составе Польского княжества, Русского воеводства, Австро-Венгрии, был немецкой колонией, с 1939 г. вошел в УССР. Население Городка Львовской области составляет более 16 тыс. человек. Одна из главных достопримечательностей Городка — Свято-Николаевская церковь. Ее, как и действовавшую когда-то у нас «тезку», в годы оккупации разрушили фашисты, но после восстановили и отреставрировали. Как и наш райцентр, Городок на Львовщине испокон веков был ремесленным. Большую часть его населения составляли евреи.

  Есть своя Городокщина и в Хмельницкой области Украины на реке Смотрич. Здешний Городок был основан позже: в 1362 г. был промышленным, в нем в послевоенные годы работал один из крупнейших в УССР сахарных заводов, молочноконсервный и плодоконсервный комбинаты. Сегодня почти все предприятия закрыты. Интересно, что с 1991 г. в райцентре издают еженедельную газету «Городоцькі вісник» с ежемесячным тиражом около 1500 экземпляров. На 2018 г. население райцентра составляет 16 210 человек.

  Самый молодой Городок в СССР был основан в Бурятии в 1934 г. для работников строящегося Джидинского вольфрамо-молибденового комбината. Название Городок и статус города рабочий поселок получил в 1944 г. Большую часть его населения составляли заключенные Джидлага — японские военнопленные и депортированные немцы. В 1959 г. город был переименован в Закаменск, сегодня в райцентре проживает более 11 тыс. человек. В экологическом отношении бурятская Городокщина является самой неблагополучной частью Байкальской природной территории.

Подготовила Евгения САБИЦКАЯ.

 
 
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Топоним «Городок» встречается повсеместно на территории бывшего СССР. Это название носят сотни мелких деревень и поселков, затерянных в белорусской, российской...
 
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