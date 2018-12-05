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18 рушников-картин маслом по ткани представил польский художник в Бресте

06.12.2018 10:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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5 декабря 2018 года в Брестском областном краеведческом музее открылась выставка «Были, есть, будем…». 18 картин, 18 рушников маслом по ткани представил польский художник Мирослав Здрайковский.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61297.php

18 рушников-картин маслом по ткани представил польский художник в Бресте

Уроженец Бельска Подлясского, выпускник Художественной Академии в Минске, иллюстратор книг и дисков.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61297.php

18 рушников-картин маслом по ткани представил польский художник в Бресте

Его работы действительно напоминают рушники, которые сопровождают человека от рождения до смерти. Взгляд сразу замечает форму и размер полотна, геометрические элементы орнамента.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61297.php

18 рушников-картин маслом по ткани представил польский художник в Бресте

При этом на полосках ткани явно просматриваются танцующие люди, пасущиеся животные, традиционные циклы деревенской жизни от посевной до сбора урожая, моменты работы и отдыха. Народное творчество органично переплетено с современным информационным содержанием.

Впрочем, лучше один раз увидеть подлинник.

 
Теги: Минск
 
 
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5 декабря 2018 года в Брестском областном краеведческом музее открылась выставка «Были, есть, будем…». 18 картин, 18 рушников маслом по ткани представил польский...
 
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