18 рушников-картин маслом по ткани представил польский художник в Бресте

5 декабря 2018 года в Брестском областном краеведческом музее открылась выставка «Были, есть, будем…». 18 картин, 18 рушников маслом по ткани представил польский художник Мирослав Здрайковский.



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Уроженец Бельска Подлясского, выпускник Художественной Академии в Минске, иллюстратор книг и дисков.



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Его работы действительно напоминают рушники, которые сопровождают человека от рождения до смерти. Взгляд сразу замечает форму и размер полотна, геометрические элементы орнамента.



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При этом на полосках ткани явно просматриваются танцующие люди, пасущиеся животные, традиционные циклы деревенской жизни от посевной до сбора урожая, моменты работы и отдыха. Народное творчество органично переплетено с современным информационным содержанием.

Впрочем, лучше один раз увидеть подлинник.