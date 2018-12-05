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Нарушение правил маневрирования привело водителя-бесправника к ДТП

06.12.2018 10:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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05.12.2018 года около 20:56 часов в Ляховичском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61295.php

Нарушение правил маневрирования привело водителя-бесправника к ДТП

По предварительной информации: 29-летний житель г.Ляховичи, не имея права управления транспортными средствами категории «В» (лишен в 2012 году), управляя автомобилем марки «Ауди А6», двигался по автодороге Р-4 «Барановичи-Ляховичи», по направлению от г. Барановичи к г. Ляховичи. На 16 км. данной автодороги при выполнении маневра обгона автомобиля марки«Ауди А8», под управлением жителя г.Барановичи, водитель автомобиля марки «Ауди А6» не выполнил требования дорожной горизонтальной разметки 1.1, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений, не справился с управлением автомобиля, съехал в правый по ходу движения кювет и совершил наезд на придорожное дерево.

В результате ДТП водитель автомобиля марки «Ауди А6» с травмами госпитализирован в УЗ «Ляховичская ЦРБ». По факту ДТП проводится проверка.

Уважаемые водители! Соблюдение правил маневрирования — одно из важнейших условий безопасности дорожного движения! Любое нарушение ПДД является опасным и чревато возникновением аварийной ситуации! Будьте внимательны и соблюдайте ПДД!

 
 
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05.12.2018 года около 20:56 часов в Ляховичском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 29-летний житель г.Ляховичи, не имея...
 
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