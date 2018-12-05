Невероятно! Диана Морозова сама вернулась домой, розыск прекращён

По информации УВД Брестского облисполкома, прекращен розыск без вести пропавшей Морозовой Дианы Александровны, 25.09.2002 г.р., ученицы УО "Хомская СШ", жит. д. Старомлыны, в связи с установлением ее местонахождения (вернулась домой).



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Последний раз объявлялась в розыск 10 августа 2018 года.