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Второй том Атласа крепости Брест-Литовск готовится к изданию

06.12.2018 10:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Второй том международного издательского проекта "Атлас крепости Брест-Литовск" планируется подготовить в течение 2019 года. Об этом стало известно во время открытой дискуссии "Брестская крепость в границах главного вала: от проектирования до модернизации (1820-1870)", которая состоялась в Музее обороны Брестской крепости, сообщает корреспондент БЕЛТА.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61293.php

Второй том Атласа крепости Брест-Литовск готовится к изданию

Книга будет посвящена бастионной крепости и охватит почти столетний период. Базовые контуры и концепцию второго тома Атласа обозначил автор-составитель, научный руководитель проекта Владимир Орлов. "Мы хотели бы во втором томе рассказать о крепости от момента появления идеи построить в Бресте фортификационные укрепления до того времени, когда было принято решение превратить бастионную крепость в фортовую. Постараемся включить всю совокупность объектов начиная с 1823 и примерно до 1914 года. Важный момент второго тома - рассказать не только о том, что было создано, но и объяснить, почему принимались те или иные решения, включая достаточно сложную тему переноса города на новое место", - сказал эксперт.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61293.php

Второй том Атласа крепости Брест-Литовск готовится к изданию

Составители второго тома постараются сделать акцент на ранее не опубликованных материалах, полученных в Российском государственном военно-историческом архиве Москвы и Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербурга. Детальные чертежи и планы позволяют подробно проследить историю возведения крепостных сооружений, отражают факты развития Брестской крепости с точностью до года.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61293.php

Второй том Атласа крепости Брест-Литовск готовится к изданию

Второй том станет продолжением научно-популярного трехтомника "Атлас крепости Брест-Литовск", первое издание которого было презентовано в начале текущего года. "Атлас - большой партнерский проект, возможность объединить максимальное количество заинтересованных научных, финансовых партнеров, музейное сообщество. По сравнению с уже вышедшим томом, второй потребует гораздо большего количества усилий, времени и привлеченных специалистов, исследователей. Проведена только часть работы, связанная с архивами", - отметила директор Фонда развития Брестской крепости Инна Прилежаева.

 
Теги: Брест
 
 
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