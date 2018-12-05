В Костюковичах нашли минометную мину времен войны

5 декабря, согласно поступившей заявке, специалистами саперно-пиротехнической группы в/ч 6713 внутренних войск МВД РБ был изъят и уничтожен установленным порядком взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны.
Речь идет о минометной мине калибра 50 мм, которую нашли в кучи песка.
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5 декабря, согласно поступившей заявке, специалистами саперно-пиротехнической группы в/ч 6713 внутренних войск МВД РБ был изъят и уничтожен установленным порядком