«Яндекс. Музыка» назвала треки, которые в 2018 году белорусы слушали чаще всего

Сервис для поиска и прослушивания музыки «Яндекс. Музыка» назвал, какие треки в 2018 году белорусы слушали чаще всего.





Пресс-служба отмечает, что белорусы на «Яндекс.Музыке» слушают в основном русскоязычные песни. Конкретно в топ-10 поровну попало как русскоязычных треков, так и треков на английском языке. В прошлом году, для сравнения, в этом топе было всего три песни на русском языке.

Топ-10 треков, которые белорусы слушали на «Яндекс.Музыка» в 2018 году чаще всего: 1. Dynoro, Gigi D’Agostino — In My Mind

2. Sia, David Guetta — Flames

3. Jah Khalib — «Медина»

4. LOBODA — SuperSTAR

5. Монеточка — «Каждый раз» 6. MATRANG — «Медуза»

7. Clean Bandit, Demi Lovato — Solo

8. Calvin Harris, Dua Lipa — One Kiss

9. Imagine Dragons — Natural

10. Филипп Киркоров — «Цвет настроения синий»

Среди групп из дальнего зарубежья, впрочем, как и в прошлом году, у белорусов популярностью пользовались Imagine Dragons. Из певиц у нас популярна Sia, из певцов — Calvin Harris. Из девушек, которые поют на русском языке, любимицей белорусов стала LOBODA (кстати, в эти выходные у нее концерт в Минске ). А из русскоязычных парней белорусам больше других по душе Егор Крид. «Прорывом года» для белорусов стал Элджей.

Белорусским исполнителем года предсказуемо стал Макс Корж. Его сингл «Пролетарка» белорусы слушали часто, но это всего лишь третье место. Самым прослушиваемым белорусским треком стали «Мокрые кроссы» Тимы Белорусских.

Топ-3 лучших белорусских треков​​ 2018 года по версии «Яндекс.Музыки» 1. Тима Белорусских — «Мокрые кроссы»

2. CYGO — Panda E

3. Макс Корж — «Пролетарка»

«Яндекс. Музыка» отмечает, что при подсчете учитывались данные о треках и альбомах, вышедших в 2018 году, и об их прослушиваниях на «Яндекс. Музыке» с января по ноябрь 2018 года.

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