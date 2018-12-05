Знай наших! Гандболистки из Рязанцев собрали все возможные награды на областных соревнованиях

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Несмотря на мороз на улице, последние осенние дни оказались жаркими для девушек-гандболисток из ГУО «Рязанцевский УПК ДС-СШ». Им предстояло соревноваться со сверстницами из разных городов области.

На протяжении трёх дней в Могилёве проходило открытое первенство области по гандболу среди девушек 2005-2006 годов рождения и младше. Команда из Рязанцев уже не один раз достойно выступала на соревнованиях такого уровня. До финального этапа гандболистки прошли отбор на зональных соревнованиях.





Наши девушки показали высокий уровень игры и в очередной раз доказали, что в этом виде спорта они являются «законодателями мод».

Соревнования проходили по круговой системе. Обыграв команды из Бобруйска (19:15), Белыничей (19:13), Горок (15:10), Могилёва-2 (25:5) и Могилёва-1 (14:5), наши гандболистки никому не позволили усомниться в своём превосходстве. Победы во всех играх — победа в соревнованиях.

Кроме того, юные гандболистки показали и отличную индивидуальную игру, собрав в свою копилку все возможные награды.

Лучшим бомбардиром первенства стала Светлана Герасимова, лучшими полусредними — Даша Лазаренкова и Алла Солодкая. Инна Рубцова стала лучшим вратарём, а лучшим линейным — Алина Пятницкая .





В конце января наши девчонки будут представлять Могилёвскую область на соревнованиях республиканского уровня. Желаем им удачи и новых побед!