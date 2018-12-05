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Знай наших! Гандболистки из Рязанцев собрали все возможные награды на областных соревнованиях

06.12.2018 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
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Наталья Манусова

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Несмотря на мороз на улице, последние осенние дни оказались жаркими для девушек-гандболисток из ГУО «Рязанцевский УПК ДС-СШ». Им предстояло соревноваться со сверстницами из разных городов области.

На протяжении трёх дней в Могилёве проходило открытое первенство области по гандболу среди девушек 2005-2006 годов рождения и младше. Команда из Рязанцев уже не один раз достойно выступала на соревнованиях такого уровня. До финального этапа гандболистки прошли отбор на зональных соревнованиях.

Знай наших! Гандболистки из Рязанцев собрали все возможные награды на областных соревнованиях

Наши девушки показали высокий уровень игры и в очередной раз доказали, что в этом виде спорта они являются «законодателями мод».
Соревнования проходили по круговой системе. Обыграв команды из Бобруйска (19:15), Белыничей (19:13), Горок (15:10), Могилёва-2 (25:5) и Могилёва-1 (14:5), наши гандболистки никому не позволили усомниться в своём превосходстве. Победы во всех играх — победа в соревнованиях.

Кроме того, юные гандболистки показали и отличную индивидуальную игру, собрав в свою копилку все возможные награды.

Лучшим бомбардиром первенства стала Светлана Герасимова, лучшими полусредними — Даша Лазаренкова и Алла Солодкая. Инна Рубцова стала лучшим вратарём, а лучшим линейным — Алина Пятницкая.

Знай наших! Гандболистки из Рязанцев собрали все возможные награды на областных соревнованиях

В конце января наши девчонки будут представлять Могилёвскую область на соревнованиях республиканского уровня. Желаем им удачи и новых побед!

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Несмотря на мороз на улице, последние осенние дни оказались жаркими для девушек-гандболисток из ГУО «Рязанцевский УПК ДС-СШ». Им предстояло соревноваться со...
 
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