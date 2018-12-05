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Знай наших! Гандболистки из Рязанцев собрали все возможные награды на областных соревнованиях
06.12.2018 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)
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Несмотря на мороз на улице, последние осенние дни оказались жаркими для девушек-гандболисток из ГУО «Рязанцевский УПК ДС-СШ». Им предстояло соревноваться со сверстницами из разных городов области.
На протяжении трёх дней в Могилёве проходило открытое первенство области по гандболу среди девушек 2005-2006 годов рождения и младше. Команда из Рязанцев уже не один раз
Наши девушки показали высокий уровень игры и в очередной раз доказали, что в этом виде спорта они являются «законодателями мод».
Кроме того, юные гандболистки показали и отличную индивидуальную игру, собрав в свою копилку все возможные награды.
Лучшим бомбардиром первенства стала Светлана Герасимова, лучшими полусредними — Даша Лазаренкова и Алла Солодкая. Инна Рубцова стала лучшим вратарём, а лучшим линейным —
В конце января наши девчонки будут представлять Могилёвскую область на соревнованиях республиканского уровня. Желаем им удачи и новых побед!
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Несмотря на мороз на улице, последние осенние дни оказались жаркими для девушек-гандболисток из ГУО «Рязанцевский УПК ДС-СШ». Им предстояло соревноваться со...
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