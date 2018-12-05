Легковушка сбила насмерть женщину под Солигорском

ДТП произошло 5 декабря около 19.10 на автодороге Погост - Солигорск.

28-летний местный житель на Peugeot 406 ехал в сторону города и сбил 39-летнюю солигорчанку. Травмированную гражданку оперативно доставили в госпиталь. Но, к сожалению, пострадавшая скончалась, пишет БЕЛТА .

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства трагедии.