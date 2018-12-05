|
Легковушка сбила насмерть женщину под Солигорском
06.12.2018 10:30 — Разное | Аргументы и факты
ДТП произошло 5 декабря около 19.10 на автодороге Погост - Солигорск.
28-летний местный житель на Peugeot 406 ехал в сторону города и сбил 39-летнюю солигорчанку. Травмированную гражданку оперативно доставили в госпиталь. Но, к сожалению, пострадавшая скончалась, пишет
В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства трагедии.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
УГАИ УВД Миноблисполкома ДТП произошло 5 декабря около 19.10 на автодороге Погост - Солигорск. 28-летний местный житель...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)