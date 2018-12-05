Не толпиться! За сколько времени до начала концерта должны пускать в здание

БЕЗ УЖИНА

В редакцию «АиФ» обратился читатель Александр из Дзержинска. Он рассказал, что они с женой и друзьями решили съездить на концерт, который проводился в Центральном Доме офицеров в Минске. По его словам, компания приехала на электричке после работы, не успев поужинать. Хотели воспользоваться буфетом. Однако за час до начала концерта в здание никого не пускали.

Им и еще нескольким десяткам человек пришлось стоять у закрытых дверей около 30 минут. В итоге в буфет не успели, в туалет и гардероб - очередь. Настроение - не лучшее…

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ТЕАТРЫ

Белорусскими законодательными актами не регламентировано строго время запуска зрителей в зал на концерт или другое культурно-массовое мероприятие. Чаще всего этот пункт оговаривается в правилах внутреннего распорядка каждого учреждения или остается на усмотрение организаторов. Но время запуска должно быть таким, чтобы услуга по проведению мероприятия была оказана качественно и до начала все успели занять свои места.

К примеру, Правилами пользования услугами Белгосфилармонии определено, что зрители допускаются в здание за 45 минут до начала концерта, а в зимнее время - за 60 минут. В Правилах поведения Национального академического театра имени Янки Купалы указано, что зрители допускаются в здание за один час до начала мероприятия.

В Правилах посещения Белорусского государственного академического музыкального театра не сказано, за какое время до начала спектакля можно запускать в здание зрителей, однако написано, что гардероб начинает работу за час до назначенного срока. Буфеты Национального академического Большого театра оперы и балета открываются за час до начала спектакля.

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КОНЦЕРТЫ

Правила посещения ГУ «Многопрофильный культурно-спортивный комплекс «Минск-Арена» предполагают, что время начала прохода зрителей определяется совместным решением администрации МКСК «Минск-Арена», организатора мероприятия и при необходимости правоохранительных органов. Чаще всего, если все билеты на мероприятие раскуплены, зрителей просят приходить за 1,5-2 часа до начала. Таким же правилом руководствуются практически все крупные площадки страны.

Если зал рассчитан на количество зрителей в несколько сотен человек, то в здание, скорее всего, запустят за 30-60 минут до начала. При многотысячном мероприятии - за несколько часов. Чтобы не прогадать и не стоять долго у входа, лучше всего заранее уточнить вопрос у организаторов по телефону, который обычно указан на билете.

КИНОТЕАТР

Вход в зал кинотеатра регулируется Правилами оказания услуг по показу фильмов. Согласно нормативу вход зрителей в кинозал, иное специально оборудованное помещение (место), в котором осуществляется показ фильма, разрешается за 10 минут до начала очередного киносеанса либо мероприятия предсеансового обслуживания.

В случае организации исполнителем в месте показа фильма мероприятия предсеансового обслуживания вход в место показа фильма зрителей, не пожелавших посетить данное мероприятие, должен быть обеспечен не позднее чем за 5 минут до начала киносеанса.