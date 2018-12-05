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Увольняюсь! Когда вернут трудовую книжку?

06.12.2018 10:43 — Разное | Аргументы и факты  
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Увольняюсь! Когда вернут трудовую книжку?
Выдается в день увольнения. © / Фото из открытых источников

Можно ли документ прислать почтой и может ли уволившийся работник отказаться от ее получения? На эти и другие вопросы читателей отвечает «АиФ».

Где написано

Частью 7 статьи 50 Трудового кодекса Республики Беларусь (далее - Трудовой кодекс) установлено, что при увольнении трудовая книжка выдается работнику в день увольнения (в последний день работы). Глава 10 Инструкции о порядке ведения трудовых книжек, утвержденной Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 16 июня 2014 г. №40 «О трудовых книжках» (далее - Инструкция), определяет порядок выдачи трудовой книжки в период работы и при увольнении работника.

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Пунктом 72 Инструкции определено, что трудовая книжка выдается работнику в день увольнения (в последний день работы) с внесенной в нее записью об увольнении.

Нормы части 7 статьи 50 Трудового кодекса и пункта 72 Инструкции императивные, следовательно, обязанность по выдаче трудовой книжки работнику лежит на нанимателе.

Если задержали

За задержку выдачи трудовой книжки работнику в день увольнения законодательством о труде предусмотрена ответственность нанимателя.

Так, в соответствии со статьей 79 Трудового кодекса за задержку выдачи трудовой книжки по вине нанимателя он несет ответственность в виде выплаты работнику среднего заработка за все время вынужденного прогула, дата увольнения при этом изменяется на день выдачи трудовой книжки.

О новом дне увольнения работника (прекращения трудового договора (контракта)) издается приказ (распоряжение) нанимателя, а также вносится запись в трудовую книжку. Ранее внесенная запись о дне увольнения признается недействительной и изменяется в порядке, установленном частью 1 пункта 56 Инструкции.

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Не буду забирать

Согласно пункту 73 Инструкции в случае отсутствия работника на работе в день увольнения либо его отказа от получения трудовой книжки нанимателем в этот же день направляется заказное письмо (с уведомлением о вручении) о необходимости явиться за трудовой книжкой.

В случае отказа работника от получения трудовой книжки нанимателем оформляется акт с указанием присутствующих при этом свидетелей.

При наличии письменного заявления работника о направлении трудовой книжки по почте наниматель не позднее следующего дня после получения такого заявления направляет трудовую книжку по указанному в заявлении адресу.

При наличии в организации филиалов, представительств, иных структурных подразделений организации, расположенных в другой местности по отношению к месту нахождения юридического лица, наниматель обязан организовать в день увольнения возможность выдачи уполномоченным должностным лицом нанимателя трудовой книжки в установленном Инструкцией порядке и получения ее работником.

Ирина ПЕТРЕНКО

 
 
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