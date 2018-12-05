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Труд с чаем и валенками. Какой должна быть температура на работе?

06.12.2018 10:40 — Разное | Аргументы и факты  
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Труд с чаем и валенками. Какой должна быть температура на работе?
Температура воздуха зимой в офисах должна быть не ниже +20°С. © / Фото из открытых источников

ПО НОРМАМ

В Беларуси условия труда работников определяются Трудовым кодексом, Законом «Об охране труда», санитарными нормами, правилами внутреннего распорядка и иными документами. Согласно установленным нормам температура воздуха зимой в офисах должна быть не ниже +20°С, в механических цехах - не менее +17°С, в литейных, термических, сварочных цехах - +15 °С и выше.

Однако произведение замеров с помощью обычного термометра может оказаться недостаточным для того, чтобы признать, что в помещении холодно и оно не пригодно для работы. Помимо температуры воздуха, есть много других факторов, которые нужно учесть при оценке микроклимата: время дня, влажность и скорость движения воздуха, заклеены ли окна и т.п. Такие измерения могут производить только специалисты.

Труд с чаем и валенками. Какой должна быть температура на работе? Строго по закону. Сколько компьютеров может стоять в офисе?

Кроме того, температурный режим включает и ряд моментов, которые напрямую не связаны с показателями приборов. Например, исправность электрочайника, обеспечение работников специальной одеждой и обувью.

ВРЕДНЫЕ УСЛОВИЯ

Если на вашем рабочем месте по разным причинам невозможно добиться нормального микроклимата, условия работы могут быть определены законодательством как вредные и опасные. В этом случае работодатель обязан установить обогреватели, купить электрочайник, выдать работникам спецодежду. В некоторых случаях, если температура воздуха в помещении составляет 19 градусов тепла и ниже, продолжительность рабочего времени может быть сокращена.

Труд с чаем и валенками. Какой должна быть температура на работе? Опрос. Каждый 11 сотрудник готов сменить офис на рабочую специальность

В Законе «Об охране труда» также прописаны нюансы, связанные с тем, как трудиться в сильный мороз. В частности, у людей, которые работают на открытом воздухе или в неотапливаемом помещении, кроме обеда, должны быть дополнительные перерывы, чтобы согреться: перейти в отапливаемое помещение, выпить чаю и т.д.

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ?

Если на вашем рабочем месте холодно, а начальник не спешит исправлять ситуацию, можно обратиться в Федерацию профсоюзов Беларуси. Если на предприятии нарушен температурный режим, технический инспектор вручит нанимателю рекомендацию или представление об устранении нарушения. В документе пропишут, что и в какой срок следует исправить. В течение месяца наниматель должен прислать письменный ответ, как разрешена ситуация.

Выборочную проверку могут провести профсоюзы и по своей инициативе. К примеру, подобная работа начала проводиться специалистами ведомства с 1 декабря. Главный вопрос, который интересует ревизоров, - температура в помещениях.

Труд с чаем и валенками. Какой должна быть температура на работе? Как работать, если в офисе холодно?

Инициатива может исходить и от руководства. К примеру, начальник может написать заявление на имя главного врача территориального центра гигиены эпидемиологии и общественного здоровья с просьбой провести расчет микроклимата на предприятии. Исходя из полученных данных, а также рабочего графика, трудовых договоров и соображений экономической целесообразности, условия работы или трудовой график приводятся к оптимальным.

Однако эта процедура достаточно долгая, и мало кто соглашается прибегать к услугам гигиенистов. К тому же мороз за время, прошедшее с момента обращения, может спасть. Поэтому остается надеяться на благоразумие руководства или спасаться подручными средствами: использовать обогреватели, пить горячий чай и тепло одеваться.

 
 
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Что делать, если на работе слишком холодно? Куда жаловаться на низкую температуру в офисе? Какие условия труда должны обеспечить тем, кто работает в мороз на улице?...
 
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